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04.03.2018 10:356
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27.11.2016 13:45Заключительный тур ФНЛ перед зимними каникулами получился ярким. О едва не упустившем победу «Тосно», прощании «Луча» с Передней и конфликте Газзаева с болельщиками – в обзоре 24 тура от «Бомбардира».1
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10.10.2016 10:00«Хузин, вон!», вратарская трагедия в Калининграде и готовящееся банкротство «Кубани». Чем запомнится 16-й тур ФНЛШок Дениса Вамбольта, протесты болельщиков «Нефтехимика» против своего тренера, глубокий кризис «Волгаря» и нападки Давыдова в сторону «Тосно» – в обзоре 16 тура ФНЛ от «Бомбардира».3
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19.09.2016 10:00Беспредел властей во Владивостоке, протест «Кубани» и 12-я результативная замена Григоряна. Чем запомнится 13-й тур ФНЛИз-за выборов в Госдуму пропустило матч «Динамо», но и без москвичей уик-энд получился сверхнасыщенным. Об отчаянии детишек Владивостока, умышленном безволии игроков «Кубани», еле спасшемся «Зените-2» и волшебнике из Хабаровска – в обзоре 13-го тура ФНЛ от «Бомбардира».8
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04.09.2016 15:41Театр бритоголового актера в Химках, драки за билеты в Тамбове и судейский беспредел в Нальчике. Чем запомнится 11-й тур ФНЛО невероятном соло Лапина, драках в очередях у касс в Тамбове, обвинениях Хузина в циничном убийстве «Нефтехимика» и антураже матча «Спартак-2» – «Зенит-2» – в обзоре 11 тура ФНЛ от «Бомбардира».4
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27.05.2016 19:00«Анжи» остался в элите. «Томь» вышла в РФПЛ. «Кубань» с Павлюченко вылетела в ФНЛ. Ключевые моменты стыковых матчейКраснодар потерял одну команду в РФПЛ, география турнира чуть расширилась с помощью «Томи», астраханского чуда не произошло, махачкалинцы не оставили сопернику шансов. «Бомбардир» показывает ключевые события ответных стыковых матчей.18