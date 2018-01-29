В России умирает еще один клуб. На этот раз – в Астрахани

Бывший тренер говорит, что клубу поставили задачу вылететь во вторую лигу.

Что вообще случилось?

В сезоне-2015/16 «Волгарь» залетал в стыки, но уступил «Анжи» и остался в ФНЛ. Когда-то клуб выкидывал из Кубка России «Динамо», «Рубин» и ЦСКА, а теперь рискует отправиться в ПФЛ. Хотя первую часть сезона завершил на восьмом месте.

Главная проблема – отсутствие денег. В течение последних 25 лет финансовую помощь «Волгарю» оказывали структуры «Газпрома». Контракт кончился, новый – так и не подписан. Команда потеряла спонсора, а с ним – главного тренера и группу лидеров.

Бывший главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев.

О проблемах заговорили в декабре 2017-го, когда появилась информация о задолженностях по зарплате и премиальным. Уже через месяц главный тренер Юрий Газзаев в интервью «Аргументам и фактам» заявил: «Мне нарисовали задачу: уйти во вторую лигу и там спокойно работать, ориентируясь на местные кадры».

Газзаеву объяснили, что нужно провести чистку состава и избавиться от игроков, которые зарабатывают больше 100 тысяч рублей в месяц. Таких набралось 13: шесть из них ушли сразу, остальным предложили остаться на более скромных условиях. Лучший бомбардир Сутормин отправился в «Оренбург», Кабутова перехватил «СКА-Хабаровск», Акбашева позвали в «Авангард» – так «Волгарь» остался без лидеров.

Газзаев давно привык к работе в условиях ограниченных возможностей, находя игроков из футбольных подвалов и вместе с ними создавая шум из ничего. Но в такой ситуации не выдержал даже он: владикавказский «Спартак», который занимает 14-е место в зоне «Юг» ПФЛ, позвал тренера к себе, и тот согласился.

«Волгарь» же Газзаев оставил на своего помощника – Андраника Бабаяна. Однажды по дороге на базу молодой тренер наткнулся на покалеченного щенка и, получив по телефону от Газзаева разрешение опоздать на тренировку, повез больное животное в ветлечебницу. Теперь Бабаян будет спасать от смерти «Волгарь».

Что думают фанаты?

Максим: «Не могу оценивать действия Юрия Газзаева, не находясь на его месте. Видимо, ему так было лучше. Изначально он приходил в клуб с намерениями построить футбольную инфраструктуру в регионе и привлечь местных воспитанников в главную команду.

За пять лет его «строительства» в команде поиграло всего несколько астраханцев. В этом сезоне хоть и заявлено восемь воспитанников, но периодически в составе появляется лишь один Александр Болонин.

Есть вопросы и по игре. Например, на проигранный матч с «Ростовом» был выставлен полурезервный состав, а кубковые игры всегда собирали в Астрахани наибольшее число зрителей (от 6 до 17 тысяч)».

Фанаты астраханского клуба образались за помощью к Владимиру Путину. Не помогло.

Марат: «Газзаев-то – тренер отличный. Мне не кажется, что он просто бросил команду. Работал, как мог. Часто игра была скучноватой и на результат, а не как в сезоне-2014/15. Не знаю, что стало причиной его слов о вылете в ПФЛ. Тренер говорит одно, руководство – другое. Но никто обид на Газзаева не держит».

Пока же «Волгарю» не хватает денег даже на то, чтобы провести зимнюю паузу на сборах за границей. Такое произошло впервые с 2007 года. Клуб уже отказался от участия в Кубке ФНЛ, который выигрывал еще в 2015 году. Вместо Кипра футболисты тренируются в заснеженной Астрахани и фотографируются с баннером «#жививолгарь», расшаривая тему по всему интернету. Откликнулись даже болельщики женской гандбольной команды «Кубань».

Фанаты в открытом письме обратились к Владимиру Путину за помощью. «Просим вас лично вмешаться в ситуацию и спасти астраханский футбол в лице ее флагмана с 50-летней историей – ФК «Волгарь». Тысячи преданных астраханских болельщиков сполна оценят ваши действия!» – говорится в обращении.

Ответа от президента пока не последовало, зато разруливать ситуацию начали региональные власти. Губернатор Астраханской области Александр Жилкин уверен – команда будет жить и доиграет нынешний сезон в ФНЛ. «Нашей области нужен «Волгарь», и мы всячески будем поддерживать команду и никогда не бросим в беде», – отметил Жилкин. Функционер уже общался с главой «Газпрома» Алексеем Миллером: переговоры идут, но пока без особых продвижений.

Максим: «Думаю, обращение к Владимиру Владимировичу было попыткой затронуть проблемой как можно больше людей не только в Астрахани, но и в стране. Лично я надеюсь, что это сможет помочь.

Возможно, Жилкин просто успокаивает обеспокоенных болельщиков «Волгаря». Он бы, возможно, о команде даже не вспомнил, если бы не акция «#жививолгарь» и не активные действия клуба болельщиков. В 2011 году на встрече команды с фанатами (я на ней присутствовал) им была поставлена задача выйти в РФПЛ за ближайшие пять лет. Как видите, она выполнена не была.

По словам фанатов, губернатора Астраханской области Александра Жилкина не очень интересует судьба «Волгаря».

Губернатору, судя по всему, безразличен этот вид спорта. Так как даже президент ФНЛ Игорь Ефремов появляется на матчах «Волгаря» значительно чаще, чем он. Так что особой веры его словам нет.

Многие воспринимают новости об уходе игроков «Волгаря» как унижение. Но так происходит из года в год. Получается, Газзаев работал впустую. Уходят лучшие футболисты, только непонятно выручает ли клуб за них какие-то деньги или нет. Интересно будет посмотреть, как собирается оказывать помощь клубу руководитель региона. Сейчас все внимание приковано к этому».

Марат: «Обращение к Путину? Может, и поможет. Не зря ж вбухали кучу денег в ремонт стадиона, строительство малой арены, академию с кучей полей. И после этого якобы отправлять команду в ПФЛ или даже в любители? Какой смысл? Не понимаю. Может быть, чисто, как у нас это бывает, деньги вбухали ради откатов?

Помощь губернатора? Нехорошо, что бюджет тратят на футболистов, а не на социалку. Лучше пусть думают с попечительским советом клуба о поиске нового спонсора».

Что будет дальше?

Пока «Газпром» думает, давать ли финансирование «Волгарю», область нашла в бюджете дополнительные средства. «На календарный год обозначена сумма в 100 миллионов рублей, это и на стадион, и на детскую школу. Мы ориентируемся на эту сумму. Она несколько меньше той, что мы получали в виде спонсорской поддержки. Тем не менее, она позволит выступать нам в ФНЛ. Руководство региона оперативно среагировало, помогло закрыть долги по зарплате», – рассказал в интервью «Р-Спорт» руководитель клуба Денис Саблин.

Долги за ноябрь и декабрь клуб перед футболистами погасил. Саблин же продолжает: «Если сравнивать с другими клубами, у которых по полгода не платят зарплату, у нас такого не было. Мы привыкли к финансовой дисциплине. И то, что мы немного оказались в долгах, было непривычно для клуба и для футболистов».

text Публикация от text (@renat_moto) Янв 17, 2018 at 11:52 PST

Болельщик Максим: «Болельщики надеются, что команда сохранит в этом сезоне прописку в ФНЛ. А в следующем либо подпишет новый договор с «Газпромом», либо найдет новых инвесторов, что позволит клубу дальше существовать».

Болельщик Марат: «Если клуб перестанет существовать, то для Астрахани это не станет катастрофой. На город в 700 тысяч человек горстка людей в 10 тысяч никак не повлияет. Для болельщиков – проблема. Для академии – тоже. Ребята после ее окончания либо бросят футбол, либо, как в последние годы, попадут в Краснодар, Москву или другие богатые города.

Но «Волгарь» нам нужен. Правда, в последние годы на матчи ходит мало народа. Причины разные. Главная – отношение охраны и полиции к людям. Ощущение, что ты в загоне, а не на стадионе. Когда в перерыве или после матча люди выходят с трех секторов через один выход, который закрыт наполовину... Вот и перестали люди ходить. Нас с 2007 года болельщиков, регулярно посещающих матчи на стадионе, осталось тысячи четыре. И мы как ходили по мере возможность, так и будем. Без поддержки команда не останется».

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