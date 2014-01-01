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    Волгарь - результаты

    Город Астрахань
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт http://volgar-fc.ru/
    Стадион Центральный
    Тренер Андраник Бабаян
    Турниры:
    Россия. Первая лига (2022/2023)
    20 тур
    		27 ноября, воскресенье 14:00 Волгарь 1:1 Родина
    19 тур
    		20 ноября, воскресенье 16:00 Динамо Мх 1:2 Волгарь
    18 тур
    		13 ноября, воскресенье 15:00 Волгарь 1:2 Балтика
    17 тур
    		6 ноября, воскресенье 14:00 Краснодар-2 0:2 Волгарь
    16 тур
    		29 октября, суббота 16:00 Волгарь 1:3 СКА-Хабаровск
    15 тур
    		23 октября, воскресенье 17:00 Арсенал 3:2 Волгарь
    14 тур
    		16 октября, воскресенье 17:00 Волгарь 1:0 Шинник
    13 тур
    		9 октября, воскресенье 16:00 Волгарь 0:0 КАМАЗ
    12 тур
    		1 октября, суббота 14:00 Велес 1:3 Волгарь
    11 тур
    		25 сентября, воскресенье 17:00 Волгарь 0:0 Алания
    10 тур
    		18 сентября, воскресенье 18:00 Рубин 3:2 Волгарь
    9 тур
    		11 сентября, воскресенье 17:00 Волгарь 1:0 Волга
    8 тур
    		4 сентября, воскресенье 19:00 Кубань 0:0 Волгарь
    7 тур
    		27 августа, суббота 18:00 Волгарь 0:1 Нефтехимик
    6 тур
    		21 августа, воскресенье 16:00 Уфа 0:0 Волгарь
    5 тур
    		14 августа, воскресенье 18:00 Волгарь 2:0 Енисей
    4 тур
    		7 августа, воскресенье 16:00 Родина 0:0 Волгарь
    3 тур
    		31 июля, воскресенье 18:00 Волгарь 2:1 Динамо Мх
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 19:00 Балтика 3:1 Волгарь
    1 тур
    		17 июля, воскресенье 18:00 Волгарь 1:0 Акрон
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