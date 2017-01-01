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Вторая Лига А «Золото»
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Волгарь
Результаты
€ 5 млн
Волгарь - результаты матчей
Астрахань
Вторая Лига А «Золото»
Стадион:
Центральный
Сайт:
http://volgar-fc.ru/
Тренер:
Игорь Колыванов
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Результаты
Расписание
Таблица
Россия. Кубок. 2026/2027
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень. 2026
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна. 2026
Россия. Кубок. 2025/2026
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень. 2025
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна. 2025
Россия. Кубок. 2024/2025
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень. 2024
Россия. Кубок. 2023/2024
Россия. Первая лига. 2023/2024
Россия. Кубок. 2022/2023
Россия. Первая лига. 2022/2023
Россия. Кубок. 2021/2022
Россия. ФНЛ. 2021/2022
Россия. Кубок. 2020/2021
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Россия. ПФЛ. Зона Юг. 2019/2020
Россия. ПФЛ. Зона Юг. 2018/2019
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Россия. ФНЛ. Второй этап 2011/2012
Россия. Первый дивизион. 2010
Россия. Первый дивизион. 2009
13.09 | 18:00
Волгарь
1 : 1
Сокол
05.09 | 18:00
Волгарь
1 : 1
Калуга
30.08 | 16:00
Динамо Бр
1 : 1
Волгарь
22.08 | 18:00
Волгарь
0 : 1
Родина-2
16.08 | 13:00
Сибирь
2 : 2
Волгарь
08.08 | 18:00
Волгарь
1 : 0
Динамо Вл
02.08 | 16:00
Алания
1 : 1
Волгарь
26.07 | 18:00
Волгарь
1 : 2
Машук-КМВ
19.07 | 14:00
Динамо Киров
0 : 0
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