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Вторая Лига А «Золото»
Команды
Волгарь
Состав
€ 5 млн
Волгарь - состав команды
Астрахань
Вторая Лига А «Золото»
Стадион:
Центральный
Сайт:
http://volgar-fc.ru/
Тренер:
Игорь Колыванов
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Ямпольский Владислав
Вра
26
€ 0.3 млн
71
Мамин Алексей
Вра
27
€ 0.25 млн
45
Ермаков Всеволод
Вра
30
€ 0.125 млн
86
Дмитриев Сергей
Вра
24
-
67
Волков Кирилл
Вра
31
-
26
Пелих Данил
Защ
25
€ 0.3 млн
28
Прошкин Егор
Защ
27
€ 0.25 млн
58
Зуев Илья
Защ
32
€ 0.225 млн
13
Иванов Дмитрий
Защ
39
€ 0.15 млн
99
Волков Кирилл
Защ
20
€ 0.125 млн
2
Уткин Герман
Защ
20
€ 0.1 млн
13
Иванов Дмитрий
Защ
26
€ 0.1 млн
33
Агаев Алан
Защ
21
€ 0.075 млн
97
Юран Артем
Защ
29
€ 0.05 млн
15
Голуб Илья
Защ
22
€ 0.025 млн
3
Тагиев Алы
Защ
22
-
34
Дмитриев Олег
Пол
30
€ 0.4 млн
23
Петровский Юрий
Пол
25
€ 0.3 млн
7
Павлишин Алексей
Пол
31
€ 0.25 млн
8
Полубояринов Данил
Пол
29
€ 0.25 млн
69
Аносов Данил
Пол
21
€ 0.25 млн
5
Стрельник Михаил
Пол
26
€ 0.175 млн
57
Кротов Вячеслав
Пол
33
€ 0.125 млн
7
Раджабов Амин
Пол
-
9
Морозов Владислав
Нап
25
€ 0.4 млн
10
Морозов Владислав
Нап
25
€ 0.2 млн
17
Лесников Дмитрий
Нап
27
€ 0.2 млн
11
Носов Александр
Нап
31
€ 0.2 млн
9
Колесниченко Кирилл
Нап
26
€ 0.15 млн
9
Адаев Владислав
Нап
30
€ 0.1 млн
62
Ковалевский Евгений
Нап
20
€ 0.075 млн
10
Горяев Данил
Нап
21
-
45
Vsevolod Ermakov
Нап
-
Всего игроков: 33, из них вратарей: 5, защитников: 11, полузащитников: 8, нападающих: 9
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