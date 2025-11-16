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Вторая Лига А «Золото»
Команды
Волгарь
Новости
€ 5 млн
Волгарь - новости команды
Астрахань
Вторая Лига А «Золото»
Стадион:
Центральный
Сайт:
http://volgar-fc.ru/
Тренер:
Игорь Колыванов
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Таблица
Фото
Игрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
11 сентября
Трансляция
«Волгарь» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
«Волгарь» – «Волга Ульяновск»: кто победит в матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России 2026/2027
8 сентября
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
26 августа
Трансляция
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
Трансляция
«Волгарь» – «Победа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Волгарь» – «Победа»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
Клуб Первой лиги подписал 23 новичка за 3 дня
13 июля
3
Фото
«Краснодар» отправил вингера в аренду
6 июля
Фото
ЦСКА расстался с игроком, забившим 20 голов в молодежке, и племянником Романа Еременко
3 июля
Фото
«Волгарь» продлил контракт с голеадором сборной России
2 июля
1
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Колыванов: «Месси играет как 20-летний мальчишка»
24 июня
1
Колыванов выявил топ-сборную ЧМ-2026, которая играет отвратительно
19 июня
1
«Волгарь» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 3.55
12 июня
Прогноз Колыванова на выступление России на ЧМ-2026
11 июня
5
Колыванов похвалил Карпина после летних матчей России
10 июня
Колыванов прокомментировал приближающийся уход Барко из «Спартака»
6 июня
7
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня
5
«Волгарь» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.60
30 мая
«Ленинградец» – «Волгарь»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.07
26 мая
«Волгарь» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 1.65
7 апреля
«Волгарь» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 29 марта 2026 с коэффициентом 1.67
28 марта
Фото
Юран нашел новый клуб
2 февраля
6
Фото
«Волгарь» подписал бывшего нападающего «Спартака»
2 февраля
1
Клуб Второй лиги арендовал игрока «Спартака»
20 января
2
Стал известен победитель Второй лиги в осенней части сезона
2025.11.16 17:09
«Волгарь» – «Динамо-2» Москва: прогноз на матч 17 тура Второй лиги, 9 ноября
2025.11.08 14:29
«Текстильщик» – «Волгарь»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2025 с коэффициентом 2.95
2025.10.24 11:54
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