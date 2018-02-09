Подозреваемый в сдаче матчей вратарь ушел из РФПЛ. Это хорошо для всех

Голкипер Дмитрий Арапов будет реабилитироваться в проблемном «Волгаре».

Что произошло?

«Урал» сдал в аренду проблемного голкипера Дмитрия Арапова, которого захотели видеть в «Волгаре». За 20-матчевую карьеру в Премьер-лиге Арапов пропустил 28 мячей. Но знаменит 24-летний вратарь совсем не этим. «Урал» регулярно подозревают в договорных матчах, а голкипер Арапов в таких странных играх часто оказывался в основном составе.

«Волгарь» – команда не без проблем. Ходят настойчивые слухи, что перед клубом поставлена задача о вылете из ФНЛ в ПФЛ. Подробно об этих странных закулисных ходах мы уже рассказывали. Странно, если Арапова арендуют именно для выполнения подобных целей.

И все-таки у этого трансфера есть перспектива и логическое объяснение. «Урал» проводит классный сезон и без помощи второго голкипера команды. Чтобы вернуться на высокий уровень, вратарю Арапову надо играть. «Волгарь» в такой ситуации подходит идеально. Тут у Арапова точно сможет показать умения.

Его главные провалы

Было время, когда «Урал» немного пренебрегал Араповым. Например, на кипрском сборе его вообще отправили играть за соперников из «Пафоса» в товарищеском матче. При этом в Арапова и сильно верили. Например, ставили на Кубок против «Амкара», где случился вот такой ляп. Сам Арапов говорил, что после этого момента по-всякому себя обзывал. Пусть «Урал» ту встречу и выиграл.

Почти сразу после этого шла игра с «Тереком», где все получилось хуже. «Урал» вел со счетом 1:0, защитник отпасовал мяч Арапову, но тот подвел. Балай доработал в прессинге и накрыл вратарский вынос. После этого «Терек» забил еще трижды, а игроки «Урала» этому совсем не противились.

«Мы решили поддержать вратаря, но он снова не оправдал ожиданий. Не знаю, что с этим делать», – говорил президент «Урала» Григорий Иванов. Именно эта ошибка Арапова и его недоработки в других голах тогда были причиной всех разговоров о договорном характере матча. Комментатор Василий Уткин напрямую назвал игру договорной, тренеры команд и представители «Терека» все отрицали. Виталий Мутко поручил комиссии проверить игру, но признаков договорного матча не нашли. Зато обратили внимание на слабую игру Арапова и тактические ошибки главного тренера «Урала».

Потом Дмитрий Арапов пропал с экранов и больше не давал поводов для плохих новостей. Потому что почти не выходил на поле.

Он же перспективный?

Оправдательный приговор Арапову можно выписать дальнейшими играми «Урала», где он сидел на скамейке. Другой голкипер команды Николай Заболотный тоже допускал обидные ошибки, за которые его ругали в прессе. Зато у Арапова есть несколько маленьких, но очень важных достижений.

Именно благодаря Арапову «Урал» вообще остался в РФПЛ. В июне 2015 года он играл в воротах в переходных матчах против «Томи». За две игры Арапов не пропустил голов и совершил несколько классных спасений. Тогда о нем говорили только хорошее, а «Урал» наигрывал Дмитрия в основе.

Когда «Урал» обыгрывал «Спартак» в Москве, в воротах тоже выходил Арапов. В мае 2016 болельщики команды признали его лучшим вратарем месяца, а в Екатеринбурге Дмитрия всегда любили и считали простым парнем. Работать над нервами и стабильностью формы Арапов будет в ФНЛ. Морально здесь ему точно будет легче.

Потенциал у молодого вратаря тоже есть.