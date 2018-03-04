Зачем смотреть ФНЛ? Вот несколько причин

Лучшая лига мира возвращается.

«Оренбург» дожмет «Енисей»?

На данный момент оренбуржцы идут на втором месте, отставая от «Енисея» на два очка. Выдав крутую серию осенью (за 18 матчей – всего одно поражение), команда Георгия Федотова заодно обеспечила себе стабильное финансирование от «Газпрома» на 2018 год.

Тренерский штаб вовсю кричал о том, что команде нужно укреплять оборонительную линию. Но вместо этого скауты «Оренбурга» проделывали теневую игру, вернули из «Анжи» полюбившегося местной публике Афонина, а затем подписали лидера своего прямого конкурента Андрея Козлова. То есть получилось все наоборот – клуб максимально насытил линию атаки.

Коуч «Енисея» Дмитрий Аленичев в своих интервью неоднократно говорил, что перед командой стоит задача напрямую выйти в РФПЛ. Пресс-служба красноярцев продолжала креативить: начиная от приглашения в команду Артема Дзюбу и заканчивая флешмобом в поддержку российских олимпийцев. Но это все лирика, по факту – «Енисей» испытывает серьезные кадровые проблемы. Высока вероятность, что красноярцев могут обогнать не только «Оренбург», но и «Крылья Советов».

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Козлов действительно лучше всех?

Абсолютно точно. Даже рядом никто не стоит. На данный момент 29-летний россиянин, который раскрылся буквально пару лет назад, лидирует в списке бомбардиров (15 голов − всего один с пенальти − в 25 матчах). Его манера не характерна для ФНЛ в целом: обладая высоким ростом, он технично обращается с мячом, не жадничает им при голевых комбинациях. Обладая сильными индивидуальными качествами, Козлов остается, в первую очередь, командным игроком.

Было очевидно, что Андрею еще летом нужно было уходить из «Енисея» как минимум по двум причинам: а) клуб не вышел в РФПЛ и не собирался усиливаться; б) «Оренбург» предлагал шикарные условия. Но трансфер не состоялся.

В итоге по социальным сетям разлетелась драматичная история о том, как нападающий не купился на деньги оренбургского клуба и остался играть за «Енисей» ради местных болельщиков. Все это, конечно, прекрасно, но уже в январе Козлов все-таки перешел в «Оренбург». Как сказали в руководстве клуба, они предложили ему зарплату в четыре-пять раз выше, чем в Красноярске.

Да и к тому же «Оренбург» со своим финансированием и стабильным выступлением, скорее всего, выйдет в Премьер-лигу. И это будет шикарный шанс для Андрея доказать, что по-царски рубиться в 30 лет – это никакой не миф.

«Волгарь» еще жив?

В этом сезоне «Волгарь» играл достойно, но в декабре посыпались печальные новости – клуб отказался от участия в Кубке ФНЛ из-за финансовых проблем. Дальше «Волгарь» выставил на продажу футболистов с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц.

Выяснилось, что «Газпром» посчитал бесперспективным вкладывать деньги в астраханский коллектив. Без спонсора «Волгарь» оказался никому не нужен, а футболисты фотографировались с безнадежным баннером #ЖивиВолгарь.

Команду покинул главный тренер Юрий Газзаев. Астраханские болельщики уже были готовы к тому, что «Волгарь» не закончит сезон. Но руководство края все-таки помогло, выделив на этот календарный год 100 миллионов рублей. В клубе заявили, что этих денег вполне хватит для выступления в ФНЛ.

Так что да − сейчас клуб скорее жив, чем мертв. Даже учитывая серьезные кадровые потери, «Волгарь» в отрыве от зоны вылета на 10 очков. Есть ощущение, что этого задела астраханцам хватит.

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«Ротор» − все?

Пожалуй, что да. Это тот случай, когда вышли в ФНЛ, а что там делать – без понятия. По ходу сезона тренера Валерия Есипова менял Сергей Павлов. Дела лучше не стали, но опытный коуч продолжает твердить, что пусть команда идет последней и до 15-го места ей семь очков, руководство ставит амбициозные задачи – войти в десятку, а на следующий год и вообще выйти в РФПЛ.

Вся суть истории: у «Ротора» не только нет игры − у него нет дома. Играют на старом стадионе «Зенит», тренировочную базу недавно отобрали, а первые матчи весны проведут и вовсе в Астрахани из-за проблем с подогревом поля на домашней арене. Хочется верить, что скоро мучения болельщиков закончатся, ведь в Волгограде откроется красавец-стадион. Тем более что финансирование пусть и слабое, но стабильное. Волгоградцы, например, ездили на сборы в Кипр.

Этот сезон «Ротор» уже провалил. Даже на трансферном рынке. Клуб просто тасует игроков, не более. Главная звезда команды – Алексей Ребко. Также планировали подписать местного воспитанника Романа Павлюченко, но пока форвард не готов заниматься благотворительностью.

Теперь надежда на то, что пацаны из академии, где тренирует Олег Веретенников, соберутся с силами и навяжут хоть какую-то борьбу. А пока – два гола в последних двух матчах. Будем просто огненный сюжет, если волгоградцы действительно спасут этот сезон.