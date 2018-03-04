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    Зачем смотреть ФНЛ? Вот несколько причин


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    Голосов: 10
    04.03.2018 10:35
    Лучшая лига мира возвращается.

    «Оренбург» дожмет «Енисей»?

    На данный момент оренбуржцы идут на втором месте, отставая от «Енисея» на два очка. Выдав крутую серию осенью (за 18 матчей – всего одно поражение), команда Георгия Федотова заодно обеспечила себе стабильное финансирование от «Газпрома» на 2018 год.

    Тренерский штаб вовсю кричал о том, что команде нужно укреплять оборонительную линию. Но вместо этого скауты «Оренбурга» проделывали теневую игру, вернули из «Анжи» полюбившегося местной публике Афонина, а затем подписали лидера своего прямого конкурента Андрея Козлова. То есть получилось все наоборот – клуб максимально насытил линию атаки.

    Коуч «Енисея» Дмитрий Аленичев в своих интервью неоднократно говорил, что перед командой стоит задача напрямую выйти в РФПЛ. Пресс-служба красноярцев продолжала креативить: начиная от приглашения в команду Артема Дзюбу и заканчивая флешмобом в поддержку российских олимпийцев. Но это все лирика, по факту – «Енисей» испытывает серьезные кадровые проблемы. Высока вероятность, что красноярцев могут обогнать не только «Оренбург», но и «Крылья Советов».

    Аленичев и Титов создают одну из самых интересных команд России. И за нее надо поболеть

    Козлов действительно лучше всех?

    Абсолютно точно. Даже рядом никто не стоит. На данный момент 29-летний россиянин, который раскрылся буквально пару лет назад, лидирует в списке бомбардиров (15 голов − всего один с пенальти − в 25 матчах). Его манера не характерна для ФНЛ в целом: обладая высоким ростом, он технично обращается с мячом, не жадничает им при голевых комбинациях. Обладая сильными индивидуальными качествами, Козлов остается, в первую очередь, командным игроком.

    Было очевидно, что Андрею еще летом нужно было уходить из «Енисея» как минимум по двум причинам: а) клуб не вышел в РФПЛ и не собирался усиливаться; б) «Оренбург» предлагал шикарные условия. Но трансфер не состоялся.

    В итоге по социальным сетям разлетелась драматичная история о том, как нападающий не купился на деньги оренбургского клуба и остался играть за «Енисей» ради местных болельщиков. Все это, конечно, прекрасно, но уже в январе Козлов все-таки перешел в «Оренбург». Как сказали в руководстве клуба, они предложили ему зарплату в четыре-пять раз выше, чем в Красноярске.

    Да и к тому же «Оренбург» со своим финансированием и стабильным выступлением, скорее всего, выйдет в Премьер-лигу. И это будет шикарный шанс для Андрея доказать, что по-царски рубиться в 30 лет – это никакой не миф.

    «Волгарь» еще жив?

    В этом сезоне «Волгарь» играл достойно, но в декабре посыпались печальные новости – клуб отказался от участия в Кубке ФНЛ из-за финансовых проблем. Дальше «Волгарь» выставил на продажу футболистов с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц.

    Выяснилось, что «Газпром» посчитал бесперспективным вкладывать деньги в астраханский коллектив. Без спонсора «Волгарь» оказался никому не нужен, а футболисты фотографировались с безнадежным баннером #ЖивиВолгарь.

    Команду покинул главный тренер Юрий Газзаев. Астраханские болельщики уже были готовы к тому, что «Волгарь» не закончит сезон. Но руководство края все-таки помогло, выделив на этот календарный год 100 миллионов рублей. В клубе заявили, что этих денег вполне хватит для выступления в ФНЛ.

    Так что да − сейчас клуб скорее жив, чем мертв. Даже учитывая серьезные кадровые потери, «Волгарь» в отрыве от зоны вылета на 10 очков. Есть ощущение, что этого задела астраханцам хватит.

    В России умирает еще один клуб. На этот раз – в Астрахани

    «Ротор» − все?

    Пожалуй, что да. Это тот случай, когда вышли в ФНЛ, а что там делать – без понятия. По ходу сезона тренера Валерия Есипова менял Сергей Павлов. Дела лучше не стали, но опытный коуч продолжает твердить, что пусть команда идет последней и до 15-го места ей семь очков, руководство ставит амбициозные задачи – войти в десятку, а на следующий год и вообще выйти в РФПЛ.

    Вся суть истории: у «Ротора» не только нет игры − у него нет дома. Играют на старом стадионе «Зенит», тренировочную базу недавно отобрали, а первые матчи весны проведут и вовсе в Астрахани из-за проблем с подогревом поля на домашней арене. Хочется верить, что скоро мучения болельщиков закончатся, ведь в Волгограде откроется красавец-стадион. Тем более что финансирование пусть и слабое, но стабильное. Волгоградцы, например, ездили на сборы в Кипр.

    Этот сезон «Ротор» уже провалил. Даже на трансферном рынке. Клуб просто тасует игроков, не более. Главная звезда команды – Алексей Ребко. Также планировали подписать местного воспитанника Романа Павлюченко, но пока форвард не готов заниматься благотворительностью.

    Теперь надежда на то, что пацаны из академии, где тренирует Олег Веретенников, соберутся с силами и навяжут хоть какую-то борьбу. А пока – два гола в последних двух матчах. Будем просто огненный сюжет, если волгоградцы действительно спасут этот сезон.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Енисей», ФК «Зенит», ФК «Ротор»
    Рейтинг: 4 Голосов: 10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +220

      mishkahaker 25 июля 2018, 12:09

      А что за клубы Кан и Монпелье)))))))) Решили у нас поиграть)))))

      0
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 24 марта 2018, 17:57

      хорошая статья.

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 5 марта 2018, 12:19

      Показывали бы еще больше матчей...

      0
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 5 марта 2018, 10:34

      Оренбург домой! Крылья с Енисеем Должны выходить в вышку на прямую. в стыках клубы высшей лиги выбьют Оренбург. Хотя бывает по разному. могут и пройти.

      0
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 5 марта 2018, 00:40

      ждем оренбург снова в рфпл)

      0
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      Рейтинг: +790

      denisov 4 марта 2018, 12:05

      Енисей вперед

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