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06.02.2017 09:50«Я многим похож на Криштиану Роналду». Как спасает карьеру самый талантливый воспитанник «Барселоны»В свои 22 года Жерар Деулофеу продолжает считаться подающим надежды, хотя еще недавно виделся для «Барселоны» новым Месси. Сейчас испанец получает последний шанс на перезагрузку, уехав в возрождающийся «Милан». «Бомбардир» рассказывает, почему этот трансфер поможет Деулофеу стать звездой.2
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15.01.2017 22:40Долгое время популярными были мемы про Серхио Рамоса. Теперь новым вдохновителем комиков должен стать Эдин Джеко. «Бомбардир» рассказывает и показывает, как один из главных форвардов в Европе удивительно исполнил одиннадцатиметровый удар.10
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28.11.2016 19:00«F*** off!» — кричал на всех Ибрагимович. Интервью защитника «Анжи» Менсы — о расизме и руке Суареса на ЧМ-2010Ганский защитник «Анжи» Джонатан Менса в интервью Ульяне Лукьянченко рассказал, как ему помогают мотивирующие цитаты, кто учит Дзюбу французскому языку, и наметил, где «Анжи» хочет закончить сезон.1
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27.08.2016 09:40Уже завтра «Вест Хэм» схлестнется с «Ман Сити» в рамках АПЛ, но мало кто знает, что, помимо отличной игры, эти клубы примечательны связью с уругвайским «Депортиво Мальдонадо» – настоящей южноамериканской машиной, штампующей трансферные махинации. «Бомбардир» раскрывает подробности наиболее примечательных «сделок».3
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21.08.2016 10:00«Мой личный требл: перенес операцию, восстановился и сыграл». Томас Вермален – как самый хрустальный игрок ЕвропыОн был капитаном одного из лучших клубов Англии, а потом стал живым мемом в «Барселоне», выигрывая трофеи чаще, чем появляясь в игре. «Бомбардир» – о Томасе Вермалене, самом невезучем крутом футболисте последних лет.3
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07.05.2016 16:00«В конце моей карьеры люди найдут себе новую жертву». Асамоа Гьян – футболист, которого никто не любитДанил Замалетдинов рассказывает об одном из самых загадочных африканских футболистов, который в 25 лет был номинирован на «Золотой мяч», в 27 уехал в ОАЭ, а сейчас зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю.5