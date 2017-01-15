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    «Вы все увидели меня настоящего». Космический пенальти Эдина Джеко (ВИДЕО)


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    Голосов: 13
    15.01.2017 22:40
    Долгое время популярными были мемы про Серхио Рамоса. Теперь новым вдохновителем комиков должен стать Эдин Джеко. «Бомбардир» рассказывает и показывает, как один из главных форвардов в Европе удивительно исполнил одиннадцатиметровый удар.

    «Рома» в нынешнем сезоне всерьез нацелилась на чемпионский титул. Иногда возникает ощущение, что Спаллетти выжимает из имеющегося состава все возможные резервы. Пока римляне четко закрепились на втором месте в таблице Серии А, оторвавшись от разыгравшегося «Наполи» на три очка.

    Эдин Джеко – главный форвард в команде Спаллетти. К ноябрю дуэт Джеко и Салаха вообще считался лучшим в Европе по количеству результативных действий, которых на двоих получилось 18. Сейчас только у одного Джеко 13 голов и пять голевых передач в сезоне. К концу осеннего отрезка выяснилось, что босниец еще и бьет по воротам каждые 30,6 минут, опережая по этому показателю даже Лионеля Месси.

    «Вы все увидели меня настоящего. Не понимаю, почему не удавалось показывать такую игру в прошлом сезоне. Мне удалось адаптироваться в Серии А, хотя в Италии нападающему очень сложно играть результативно», – рассказывал Джеко. Однако в игре с «Удинезе» у него почему-то не пошло. «Рома» получила право пробить 10-й пенальти в сезоне, став лидером по этому показателю среди команд топ-5 европейских лиг. Эдин вызвался исполнять удар, но пульнул с точки примерно так, как это однажды сделал Серхио Рамос.

    «Рома» все-таки победила, а Джеко теперь суждено стать героем всевозможных мемов. Интересно, что над ним в нынешнем сезоне уже смеялись. В ноябрьском матче за сборную нападающий стянул с соперника трусы и спровоцировал драку. Теперь появился новый повод вспомнить, что Джеко умеет не только забивать голы, но и развлекать публику.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 13
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 16 января 2017, 20:59

      Рамоса можно было понят... полуфинал момент наприженый... тогда даже роналду не забил который из 100% 70 % с пенальти забил голов... рамос ташит реал... а Джеко как мс спасал все молчали тепер 11 метров не так все... пошло комментарии

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 16 января 2017, 12:46

      Регби чтоль

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 16 января 2017, 10:44

      Кержаков: Моя школа,! )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +288

      NotFound 16 января 2017, 10:38

      Ну и что здесь такого? Раздули новость ппц...

      -1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > NotFound 16 января 2017, 12:37

      Что здесь такого??Такие моменты надо решать,а не лупить на 5 метров выше ворот!Я понимаю,что 100 из 100 не забить,но так ударить пенальти-это же шедевр)

      0
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      Рейтинг: +43

      forza Juve 1 > джон базелон 22 января 2017, 11:02

      мало-ли что могло случиться : волнение , усталость или ещё что-то , он ведь тоже человек , а всем людям свойственно ошибаться , такое может случиться с кем-угодно

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 16 января 2017, 03:55

      Со всяким может быть.

      0
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      Рейтинг: +331

      NapaS 16 января 2017, 00:37

      в этом сезоне такое для Джеко вдвойне обидно

      0
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 15 января 2017, 23:36

      В 1994 великий Роберто Баджо пульнул выше ворот самый важный пендель в своей карьере...Ну, бывает...Это футбол...

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 15 января 2017, 22:59

      всякое бывает и Дель Пьеро не забивал порой

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