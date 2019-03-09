В «Ювентусе» играет нападающий-рекордсмен. Он дружит с Балотелли и стоит 75 миллионов

19-летний Кин забивает, но в него не верят.

«Ювентус» буднично разобрал «Удинезе» (4:1). Матч интересен тем, что Аллегри выпустил на поле кучу резервистов. Алекс Сандро был почти нападающим, Касерес проводил четвертую игру после возвращения, Спинаццола закрывал защиту.

Важнее всего, что за «Ювентус» наконец-то вышел в старте Мойс Кин. Он забил два гола, заработал пенальти и отбегал 80 минут, хотя обычно просто сидит на скамейке. Не зря именно на этой игре присутствовали дядя и мама Мойса. С ними сфотографировался Пьянич:

text text text Публикация от text (@miralem_pjanic) 8 Мар 2019 в 1:16 PST

Семья Кина любит «Ювентус». Вот, что говорила о «Юве» мама Мойса: «Мы благодарны «Ювентусу». Они дали ему шанс и всегда верили в него. Он вырос там, и они дали ему образование. Я могу только сказать спасибо «Ювентусу». Все приложили столько усилий, чтобы он стал тем, кем является сегодня».

Кин показывал талант с детских лет. Манерой игры он во многом напоминает Балотелли. Несколько лет назад, когда Мойс еще был в академии «Ювентуса», он повторил трюк Марио с футболкой «Почему всегда я?» – так Балотелли делал в «Манчестер Сити».

«Марио Балотелли был моим кумиром, но только из-за того, как он играл. Он хороший парень, который дает мне много советов. Марио не хочет, чтобы я пережил то, через что он прошел», – рассказывал Кин.

До креатива с селфи ему далеко, но танцует он уже лучше, чем Марио. Так Кин отмечает голы уже во взрослом футболе:

text text text Публикация от text (@moise_kean) 15 Янв 2019 в 10:36 PST

К 19 годам в жизни Кина уже набралось много событий. Вот самые важные:

• В ноябре 2016-го он дебютировал в Серии А в 16-летнем возрасте. Через полгода получилось забить первый гол. Мойс оказался первым из игроков 2000 года рождения, кто отличился в Серии А.

• «Ювентус» пообещал отцу Кина тракторы, чтобы тот возделывал кукурузу и рис в Кот-д’Ивуаре. Все происходило в момент, когда Мойс подписывал первый профессиональный контракт. Соглашение Кина теперь рассчитано до 2020 года, а вот по тракторам ничего не известно. В 2017-м отец говорил, что их ему так и не купили.

• Райола мог увезти Кина в Англию, но семья Мойса и «Ювентус» очень хотели его оставить. Мино даже оценил Кина в 75 миллионов евро. Transfermarkt чуть реалистичнее пишет, что он стоит 15 миллионов. Для почти не играющего нападающего это все равно круто.

• Манчини вызывал Кина в сборную Италии. Все нормально: Роберто просто смотрит молодых, которые могут обновить команду в будущем. В матче с США Кин отыграл полчаса. Дебют оценили нормально, но для регулярного попадания пора больше выходить в клубе.

• Кин – самый молодой автор дубля в составе «Ювентуса» с 1982 года. На момент начала игры с «Удинезе» ему было 19 лет и 8 дней. 37 лет назад два гола забил Джузеппе Гальдеризи (18 лет, 329 дней).

Видео взято с официального канала Серии А на YouTube

Кин уже проводил целый взрослый сезон в высшем дивизионе. В августе 2017-го его на год арендовала «Верона».

«Я вырос с менталитетом победителя, которому научил меня «Юве». Я надеюсь, что смогу передать это своим товарищам по команде. Мне 17 лет, нужно многое улучшить, а разговоры обо мне являются частью игры. Я тренируюсь каждый день, чтобы выиграть место в команде», – рассказывал Кин.

За 19 матчей Мойс забил четыре гола, которые принесли аутсайдеру семь очков. Зимой им интересовались «Марсель», «Аякс» и «Торино», но «Ювентус» парня уже не отпустил.

В этом сезоне Кин выходил за «Юве» в трех матчах Серии А. Суммарные пять минут игрового времени в играх с «Фрозиноне» и «Кьево» почти ничего ему не дали. В Кубке Италии он забил один из голов в ворота «Болоньи» (2:0), но «Ювентус» уже вылетел из турнира.

«Я всегда стараюсь на тренировках и выкладываю все силы, когда звонит тренер. Я узнал много замечательных вещей в «Ювентусе», – Кин выдает оптимистичные вещи, но общее разочарование скрывается плохо.

Возможно, вчера был один из последних матчей Мойса в этом сезоне. Бесконечно оставлять в запасе всех звезд никто не будет – им надо набивать статистику. Вероятный вылет из Лиги чемпионов тоже не повышает перспективы.

Политика «Ювентуса» – ужас для молодых игроков. Здесь на них набивают цену, а потом продают за большие деньги. Если придет Гвардиола, станет еще хуже. Кину, Райоле и его семье стоит подумать. Рекорды – хорошо, но в 19 лет пора получать реальное игровое время.

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