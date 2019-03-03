Tuttosport: «Ювентус» рассматривает Клоппа, Гвардиолу, Зидана и Конте на замену Аллегри

Для Клоппа, пепа и зизу это понижение. Я смеюсь когда пишут подобные статейки про кабинетус.
«Ювентус» находится в поисках преемника для Массимилиано Аллегри на посту главного тренера.
Ранее наставник и друг итальянского специалиста Джованни Галеоне заявил, что Аллегри, с большой долей вероятности, покинет туринцев по окончании этого сезона.
Как сообщает Tuttosport, «Ювентус» рассматривает четыре кандидатуры: Зинедина Зидана, Антонио Конте (оба – свободные агенты), Юргена Клоппа («Ливерпуль») и Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити»).
- Конте уже тренировал бело-черных с 2011 по 2014 год, трижды выиграв с ними Серию А.
- Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2014 года. Под его руководством туринцы четыре раза стали чемпионом Италии и дважды вышли в финал Лиги чемпионов.