Tuttosport: «Ювентус» рассматривает Клоппа, Гвардиолу, Зидана и Конте на замену Аллегри

«Ювентус» находится в поисках преемника для Массимилиано Аллегри на посту главного тренера.

Ранее наставник и друг итальянского специалиста Джованни Галеоне заявил, что Аллегри, с большой долей вероятности, покинет туринцев по окончании этого сезона.

Как сообщает Tuttosport, «Ювентус» рассматривает четыре кандидатуры: Зинедина Зидана, Антонио Конте (оба – свободные агенты), Юргена Клоппа («Ливерпуль») и Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити»).