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    Tuttosport: «Ювентус» рассматривает Клоппа, Гвардиолу, Зидана и Конте на замену Аллегри

    «Ювентус» находится в поисках преемника для Массимилиано Аллегри на посту главного тренера.

    Ранее наставник и друг итальянского специалиста Джованни Галеоне заявил, что Аллегри, с большой долей вероятности, покинет туринцев по окончании этого сезона.

    Как сообщает Tuttosport, «Ювентус» рассматривает четыре кандидатуры: Зинедина Зидана, Антонио Конте (оба – свободные агенты), Юргена Клоппа («Ливерпуль») и Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити»).

    • Конте уже тренировал бело-черных с 2011 по 2014 год, трижды выиграв с ними Серию А.
    • Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2014 года. Под его руководством туринцы четыре раза стали чемпионом Италии и дважды вышли в финал Лиги чемпионов.

    Источник: Tuttosport

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    03.03.2019 15:46
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 3 марта 2019, 19:43

      Для Клоппа, пепа и зизу это понижение. Я смеюсь когда пишут подобные статейки про кабинетус.

      -1
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > dinar7777dinar 3 марта 2019, 20:32

      тебе с твоей бабселоной только и мечтать о таких тренерах

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Dizayner 3 марта 2019, 21:10

      Ну ну девочки Турина.

      0
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      ...
      Рейтинг: +182

      Dosya85 > Dizayner 3 марта 2019, 23:54

      у бабселоны гном тренер. главная принцесса он

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 3 марта 2019, 19:41

      Разве что Конте остальные пачкаться не будут.

      -1
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      Рейтинг: +905

      VVadic 3 марта 2019, 18:14

      Манчестер передаст привет Турину и скажет от сити!

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 марта 2019, 18:09

      Оборжаться можно с этого списка - не знаю кем нужно быть, чтобы поверить в то, что со следующего сезона Ювентус будет тренировать Пеп или Клопп?) Аллегри, как минимум, не хуже Конте, и не он ли ушёл не лучшим образом из клуба?
      Согласен, что только Зидан выглядит более-менее реальной кандидатурой, и то, не ясно, нужно оно ему или нет?
      Лично я не вижу повода увольнять Макса. Ювентус доминирует в Италии уже ужасающе долго. Какое там по счёту эту чемпионство подряд? 8? Сколько из них Аллегри - 4 или 5. Мало что ли? В ЛЧ Ювентус стабильно в плей-офф. Извините, но выгонять его за то, что он не взял ЛЧ - это абсурд. Или руководство думает, что после покупки Роналду Юве больше ничего не мешает взять кубок, а тут 2-0 в 1/8 от Атлетико?
      Может ли Ювентус играть лучше? Допустим, но не факт. А где такого тренера-то найти? Что есть какие-то гарантии с приходом нового коуча? Бред какой-то.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 марта 2019, 17:07

      Зидан наиболее вероятная кандидатура при уходе Аллегри из Юве.

      4
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      Рейтинг: +627

      Xiko 3 марта 2019, 16:14

      Конте? он же вроде разругался с руководство, не?

      0
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 3 марта 2019, 15:58

      кроме Зидана остальные не придут однозначно

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Dizayner 3 марта 2019, 19:43

      Мечтай в одну руку , сри в другую обморок.

      0
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > dinar7777dinar 3 марта 2019, 20:20

      ооо, затычка во все дырки и здесь появился, лузер тебе заняться больше нечем, иди дрочи на бабселону свою

      0
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      ...
      Рейтинг: +182

      Dosya85 > dinar7777dinar 3 марта 2019, 23:55

      руки помой только обязательно

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > dinar7777dinar 3 марта 2019, 23:59

      " И посмотри, какая быстрее наполнится"
      Bad Santa
      ?)

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > DeStar 4 марта 2019, 08:44

      ага оттуда взята фраза

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