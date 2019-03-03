Он отбыл дисквалификацию за договорняки, а теперь забивает больше Икарди

Тащит «Эмполи», делает вино, играет с Криштиану в FIFA.

В этом сезоне чемпионата Италии мы привыкли смотреть на подвиги Роналду, «Ювентуса», Пентека, Квальяреллы и Сапаты. Хотя самое интересное начинается, если копнуть чуть глубже, в нижнюю часть турнирной таблицы.

«Эмполи» борется за выживание. И в этом команде здорово помогает 31-летний нападающий Франческо Капуто. Ирония в том, что 10 лет назад Капуто вообще не мечтал о попадании в Серию А. В этом сезоне на его счету 12 голов – это уже больше, чем у Иммобиле, Икарди и Мертенса

Раньше он думал, что будет делать вино

Франческо Капуто недавно признался, что владеет пивоварней и двумя виноградниками на юге Италии. «Вино – моя страсть. Я хотел бы зарабатывать на этом деньги после того, как уйду из футбола. Кроме того, мы с друзьями варим пиво. Это вообще очень смешная история. Мы как-то пили пиво у меня дома и поняли, что пьем гадость. Я и мой коллега вложились в небольшую пивоварню. Теперь мы варим напиток и продаем его барам Перуджи, Милана и Флоренции. Нам повезло, у нас были заказы не только из Италии, но и из Франции и даже США», – признается Капуто.

text text text Публикация от text (@cicciocaputo11) 26 Май 2018 в 3:04 PDT

Нападающий говорит: он производит особенный напиток. Капуто утверждает, что при приготовлении используются нестандартные ингредиенты, которые придают пиву особый вкус. К примеру, есть сладковатые, солоноватые виды напитка. «Главное – это качество. Я уважаю своих клиентов, поэтому они получают чистый и вкусный продукт» – Капуто явно гордится тем, чем занимается.

Нападающий благодарен Конте

В 21 Капуто играл за «Нойкаттаро», клуб из глубокого подземелья итальянского футбола, и, как потом говорил, даже не подозревал, что однажды будет выступать в Серии А. Все же такую возможность ему подарил Антонио Конте.

Конте стал тренером «Бари» в 2007-м, а через год после этого его команда играла с «Нойкаттаро» в товарищеском матче. Капуто забил дважды и вполне логично, что получил звонок от Конте на следующий день. «Антонио не юлил. Он сказал прямо: ему нужны нападающие, во мне он видит хорошего игрока. Я согласился, а родители и моя тогдашняя девушка поддержали меня», – признавался Капуто.

В систему «Бари» Капуто вписался на 7 лет. В разные годы он перебирался в Серию В, в «Салернитану» и «Сиену» (аренды), а в 2015-м уехал в «Виртус Энтеллу». Кстати, с Конте он до сих пор поддерживает отношения. «Антонио звал меня в «Ювентус», а я не хотел сидеть на лавке, поэтому и отказался от его предложения», – говорил Капуто.

Капуто отбывал дисквалификацию за договорняки

В 2013-м федерация футбола Италии дисквалифицировала 13 игроков за участие в договорном матче «Бари» – «Салернитана». Обвиняемые получили от 3,5 до 4 лет бана. Капуто был из тех, кто распрощался с футболом на 3,5 года. Правда, потом благодаря личным адвокатам Капуто и юристам из «Бари» этот срок сократили до двух лет.

В этом сезоне La Gazzetta dello Sport обратила внимание на Капуто и попыталась сделать с ним большое интервью. Разумеется, были вопросы, связанные с тем договорняком. Капуто отказался отвечать на них, лишь сказав: «Не стоит копать прошлое. Мы были молодыми и дурными». Кстати, Конте тоже косвенно поучаствовал в договорном результате. Тренер не принял предложение от сторонних лиц, но и не рассказал федерации о нарушителях. За это она дисквалифицировала его на 6 матчей – это наказание он понес уже в статусе тренера «Юве».

Капуто кайфует от своего клуба

Сейча Капуто – лучший бомбардир «Эмполи» и один из самых забивных футболистов чемпионата Италии. Секретом своей работоспособности он называет семью. «После тренировок и матчей я отключаюсь от футбола. Я провожу время с сыном и женой – это помогает мне расслабиться», – признается Капуто.

А еще Франческо обожает играть в FIFA на приставке. Однажды он сказал, что добавил в друзья Криштиану Роналду в сети. Но вот вопрос: действительно ли это настоящий КриРо – ответ на это не знает даже сам Капуто.

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