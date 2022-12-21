- 19 февраля
- 00:45 Серия А. «Интер» победил «Удинезе» (3:1) благодаря голам Лукаку, Мхитаряна и Лаутаро
- 12 февраля
- 19:27 За экс-игрока ЦСКА Бийола предложили 25 миллионов 2
- 19 января
- 10:36 Бийол: «Сейчас Хвича суперзвезда Серии А, но в России я его не помню»
- 17 января
- 11:59 Бийол рассказал, хочет ли вернуться в ЦСКА
- 11:52 Бийол назвал причину ухода из ЦСКА в июле
- 16 января
- 22:20 «Совершенно другой уровень». Экс-защитник ЦСКА Бийол сравнил РПЛ с Серией А 7
- 09:28 Деулофеу: «Барселона» идет к тому, чтобы снова стать победоносной»
- 7 января
- 21:58 Серия А. «Ювентус» благодаря голу защитника победил «Удинезе» (1:0) и вышел на 2-е место 1
- 21 декабря 2022
- 17:52 Агент Бийола: «Яка хочет однажды вернуться в ЦСКА, но пока он в шорт-листах «Интера», «Милана», «Ромы» и «Наполи» 3
- 17 ноября 2022
- 10:33 За сборную Италии впервые сыграл футболист младше 17 лет
- 12 ноября 2022
- 18:58 Серия А. «Наполи» победил «Удинезе» (3:2) и лидирует с 11-очковым отрывом 1
- 5 ноября 2022
- 11:36 Пять клубов претендуют на воспитанника «Барселоны» Деулофеу
- 23 октября 2022
- 15:24 Серия А. Дебютный ассист Миранчука помог «Торино» победить «Удинезе»
- 15:02 Алексей Миранчук установил личный рекорд
- 18 октября 2022
- 13:23 «Бенфика», «Лацио» и «Удинезе» интересуются 17-летним вингером «Локомотива»
- 14 октября 2022
- 20:27 Агент: «Экс-игрок ЦСКА Бийол – цель «Интера» 1
- 5 октября 2022
- 11:38 Агент Бийола: «Согласился бы Яка перейти в «Зенит»? В его венах красно-синяя кровь» 2
- 3 октября 2022
- 23:47 Серия А. «Удинезе» победил «Верону» благодаря голу экс-игрока ЦСКА на 93-й минуте
- 29 сентября 2022
- 14:29 «Лацио», «Удинезе» и еще четыре клуба Серии А интересуются Мостовым из «Зенита» 2
- 20 сентября 2022
- 09:23 Бийол, забивший победный гол «Интеру», хочет вернуться в ЦСКА 3
- 18 сентября 2022
- 15:25 Серия А. «Интер» проиграл «Удинезе», экс-игрок ЦСКА забил победный гол 1
- 5 сентября 2022
- 00:07 Серия А. «Рома» разгромно проиграла «Удинезе» (0:4). Команда Моуринью впервые проиграла в сезоне