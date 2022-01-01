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Команды
Удинезе
Новости
€ 150,90 млн
Удинезе - новости команды
Удине
Серия А 2026/2027
Стадион:
Удинезе Арена
Сайт:
http://www.udinese.it
Тренер:
Паоло Дзанетти
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Трансферы
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Результаты
Расписание
Таблица
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
Вчера, 21:35
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Серия А Италии: шансы «Пармы» и «Удинезе» на победу в матче 9-го тура
27 октября
«Удинезе» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Серия А: шансы «Удинезе» и «Милана» на победу в матче 8-го тура
24 октября
«Удинезе» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Серия А: шансы «Удинезе» и «Лечче» на победу в матче 7-го тура
17 октября
«Ювентус» рассматривает 8 футболистов для усиления состава
3 октября
Фото
Экс-защитник «Реала» Алаба подписал контракт с новым клубом
24 сентября
Назван клуб из топ-5 лиг, где продолжит карьеру Алаба после ухода из «Реала»
23 сентября
«Удинезе» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2026
19 сентября
«Удинезе» – «Кальяри»: кто победит в матче 5-го тура Серии А 2026/2027
18 сентября
Серия А. «Интер» выиграл 5:3, уступая 0:2, и другие результаты
14 сентября
«Интер» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2026
14 сентября
«Интер» – «Удинезе»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Италии 2026/2027
13 сентября
Трансляция
«Удинезе» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2026
7 сентября
«Удинезе» – «Лацио»: кто победит в матче 3-го тура Серии А 2026/2027
6 сентября
Трансляция
«Монца» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Монца» – «Удинезе»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Италии 2026/2027
28 августа
Трансляция
«Удинезе» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Удинезе» – «Комо»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Италии 2026/2027
21 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
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Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
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Трансляция
«Наполи» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
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«Интер» рассматривает четырех защитников
19 мая
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«Удинезе» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Удинезе» – «Кремонезе»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.50
16 мая
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