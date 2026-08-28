Матч 2 тура Серии А между «Монцой» и «Удинезе» пройдет 29 августа 2026 года в Монце на стадионе «Бриантео». Обе команды стартовали с ничьих: хозяева разгромно уступили «Интеру» (1:4), но затем реабилитировались в Кубке Италии (3:0), а гости сыграли вничью с «Комо» (1:1). При этом в очных противостояниях команды идут практически вровень: у каждой по две победы и три ничьи. «Монца» дома традиционно опасна, а «Удинезе» не проигрывает в пяти из шести последних выездных матчей. Кто окажется сильнее – хозяева, которые попытаются реабилитироваться перед своими болельщиками, или гости, которые уверенно играют на выезде и редко уступают этому сопернику?

Кто победит в матче

«Монца» постарается использовать преимущество своего поля и свою стабильную атаку, чтобы взять первые очки в чемпионате. Команда забивает в семи последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 2,40 гола – один из лучших показателей в лиге. В очных встречах с «Удинезе» хозяева также стабильны: они забивают в шести из семи последних матчей против этого соперника. Однако оборона «Монцы» действует крайне нестабильно – в среднем 2,40 пропущенных мяча за последние пять игр, что является серьeзным сигналом. В стартовом туре они пропустили четыре гола от «Интера», хотя в Кубке Италии сумели сохранить свои ворота сухими (3:0). Домашняя поддержка и атакующий потенциал дают хозяевам шанс на успех, но их уязвимая защита может стать решающим фактором против организованного соперника.

«Удинезе» подходит к игре с более сбалансированными показателями. Команда не проигрывает в пяти из шести последних выездных матчей Серии А, а в очных встречах с «Монцой» не уступает в пяти из шести последних игр. В атаке гости стабильны: они забивают в шести из семи последних матчей против «Монцы», а в среднем за последние пять игр их нападение приносит 1,20 гола. При этом оборона «Удинезе» пропускает 1,40 мяча за тот же период, что указывает на уязвимость, но против атакующей «Монцы» это может стать проблемой. В стартовом туре они сыграли вничью с «Комо» (1:1), а в Кубке Италии обыграли «Падову» (1:0). Гости умеют играть на выезде и редко проигрывают «Монце», что делает их серьeзным претендентом на очки.

Итоговый вывод: обе команды имеют сильные атаки и уязвимые обороны, что создаeт предпосылки для результативного матча. «Монца» дома опасна, но еe защита слишком уязвима, а «Удинезе» редко проигрывает в очных встречах и уверенно играет на выезде. Учитывая баланс сил и историю, наиболее вероятным исходом видится ничья, которая устроит обе стороны.

Форма и история личных встреч

В семи очных матчах у команд по две победы, три ничьи – абсолютное равенство. При этом обе команды забивают друг другу регулярно: «Монца» отличается в шести из семи последних встреч, «Удинезе» – также в шести из семи. Текущая форма «Монцы» дома – стабильные голы, но слабая защита, тогда как «Удинезе» редко проигрывает на выезде и уверенно играет против этого соперника. Очная статистика и баланс сил указывают на то, что соперники могут разойтись миром, как это уже бывало в трeх последних встречах.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. «Монца» дома опасна и стабильно забивает, а «Удинезе» редко проигрывает в очных встречах и уверенно играет на выезде. Обе команды имеют сильные атаки и уязвимые обороны, что создаeт предпосылки для обоюдной результативной игры. Три последние очные встречи завершились вничью, и с учeтом баланса сил соперники вряд ли рискнут. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3.15. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Италии между «Монцой» и «Удинезе» состоится 29 августа 2026 года в Монце на стадионе «Бриантео» и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.