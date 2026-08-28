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«Монца» – «Удинезе»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Италии 2026/2027

28 августа 2026 10:04
Монца - Удинезе
29 авг. 2026, суббота 19:30 | Италия. Серия А, 2 тур
Перейти в онлайн матча
3.15
Ничья
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Матч 2 тура Серии А между «Монцой» и «Удинезе» пройдет 29 августа 2026 года в Монце на стадионе «Бриантео». Обе команды стартовали с ничьих: хозяева разгромно уступили «Интеру» (1:4), но затем реабилитировались в Кубке Италии (3:0), а гости сыграли вничью с «Комо» (1:1). При этом в очных противостояниях команды идут практически вровень: у каждой по две победы и три ничьи. «Монца» дома традиционно опасна, а «Удинезе» не проигрывает в пяти из шести последних выездных матчей. Кто окажется сильнее – хозяева, которые попытаются реабилитироваться перед своими болельщиками, или гости, которые уверенно играют на выезде и редко уступают этому сопернику?

Кто победит в матче

«Монца» постарается использовать преимущество своего поля и свою стабильную атаку, чтобы взять первые очки в чемпионате. Команда забивает в семи последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 2,40 гола – один из лучших показателей в лиге. В очных встречах с «Удинезе» хозяева также стабильны: они забивают в шести из семи последних матчей против этого соперника. Однако оборона «Монцы» действует крайне нестабильно – в среднем 2,40 пропущенных мяча за последние пять игр, что является серьeзным сигналом. В стартовом туре они пропустили четыре гола от «Интера», хотя в Кубке Италии сумели сохранить свои ворота сухими (3:0). Домашняя поддержка и атакующий потенциал дают хозяевам шанс на успех, но их уязвимая защита может стать решающим фактором против организованного соперника.

«Удинезе» подходит к игре с более сбалансированными показателями. Команда не проигрывает в пяти из шести последних выездных матчей Серии А, а в очных встречах с «Монцой» не уступает в пяти из шести последних игр. В атаке гости стабильны: они забивают в шести из семи последних матчей против «Монцы», а в среднем за последние пять игр их нападение приносит 1,20 гола. При этом оборона «Удинезе» пропускает 1,40 мяча за тот же период, что указывает на уязвимость, но против атакующей «Монцы» это может стать проблемой. В стартовом туре они сыграли вничью с «Комо» (1:1), а в Кубке Италии обыграли «Падову» (1:0). Гости умеют играть на выезде и редко проигрывают «Монце», что делает их серьeзным претендентом на очки.

Итоговый вывод: обе команды имеют сильные атаки и уязвимые обороны, что создаeт предпосылки для результативного матча. «Монца» дома опасна, но еe защита слишком уязвима, а «Удинезе» редко проигрывает в очных встречах и уверенно играет на выезде. Учитывая баланс сил и историю, наиболее вероятным исходом видится ничья, которая устроит обе стороны.

Форма и история личных встреч

В семи очных матчах у команд по две победы, три ничьи – абсолютное равенство. При этом обе команды забивают друг другу регулярно: «Монца» отличается в шести из семи последних встреч, «Удинезе» – также в шести из семи. Текущая форма «Монцы» дома – стабильные голы, но слабая защита, тогда как «Удинезе» редко проигрывает на выезде и уверенно играет против этого соперника. Очная статистика и баланс сил указывают на то, что соперники могут разойтись миром, как это уже бывало в трeх последних встречах.

Личные встречи
Побед - 2 (25%)
Ничьих - 3 (38%)
Побед - 3 (38%)
12
Забитых мячей
13
1.5
В среднем за матч
1.63
3:2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Италия. Серия А, 2 тур
Монца
2 : 3
29.08.2026
Удинезе
Самая крупная ничья
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
2 : 2
08.04.2023
Монца
Италия. Серия А, 2 тур
Монца
2 : 3
29.08.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
1 : 2
11.05.2025
Монца
Италия. Серия А, 15 тур
Монца
1 : 2
09.12.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
0 : 0
03.02.2024
Монца
Италия. Серия А, 10 тур
Монца
1 : 1
29.10.2023
Удинезе
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
2 : 2
08.04.2023
Монца
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
2 : 3
19.10.2022
Монца
Италия. Серия А, 3 тур
Монца
1 : 2
26.08.2022
Удинезе
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Монца
1
Демба Тиам
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
2
Андреа Карбони
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
(К) ПЗ
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
9
Gustavo Varela
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
80
Mathis Mout
ЦФ
Главный тренер
Паоло Бьянко
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
8
Йеспер Карлстрем
(К) ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Монца
43
Aljaz Strajnar
ВР
50
Aleksandr Ballabio
ВР
5
Yvan Maye
ЦЗ
46
Jay Robinson
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
24
Adam Bakoune
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
7
Эбенезер Акинсанмиро
АП
11
Омари Форсон
ПВ
47
Дани Мота
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
41
Бартош Мрозек
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
20
Хуан Арисала
ЛВ
38
Леннон Миллер
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
79
Давид Пейчич
АП
15
Вакун Байо
ЦФ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
45
Giulio Vinciati
ЦФ
3-2-2-3
1
Тиам
60
Куадио
3
2
Карбони
7
Мангаш
19
Биринделли
8
28
Колпани
80
10
Кутроне
9
3-3-2-1-1
40
Окойе
77
Эбосс
14
Абанква
28
Соле
23
Войвода
8
Карлстрем
11
Камара
32
Эккеленкамп
24
Пиотровски
46
Гомес
9
Дэвис
14
Фолоруншо
14
Фолоруншо
3
15
Делли Карри
15
Делли Карри
3
80
7
Акинсанмиро
7
Акинсанмиро
80
19
Биринделли
11
Форсон
11
Форсон
19
Биринделли
28
Колпани
47
Мота
47
Мота
28
Колпани
24
Пиотровски
38
Миллер
38
Миллер
24
Пиотровски
46
Гомес
6
Саррага
6
Саррага
46
Гомес
77
Эбосс
13
Бертола
13
Бертола
77
Эбосс
9
Дэвис
7
Гуйе
7
Гуйе
9
Дэвис
23
Войвода
20
Арисала
20
Арисала
23
Войвода
Остались в запасе
Монца
Удинезе
5
Yvan Maye
ЦЗ
46
Jay Robinson
ЦЗ
43
Aljaz Strajnar
ВР
50
Aleksandr Ballabio
ВР
6
Валентин Антов
ЦЗ
24
Adam Bakoune
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
Главный тренер
Паоло Бьянко
15
Вакун Байо
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
4
Занди Ловрич
ЦП
41
Бартош Мрозек
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
79
Давид Пейчич
АП
45
Giulio Vinciati
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
5
Yvan Maye
ЦЗ
46
Jay Robinson
ЦЗ
43
Aljaz Strajnar
ВР
50
Aleksandr Ballabio
ВР
6
Валентин Антов
ЦЗ
24
Adam Bakoune
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
Остались в запасе
15
Вакун Байо
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
4
Занди Ловрич
ЦП
41
Бартош Мрозек
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
79
Давид Пейчич
АП
45
Giulio Vinciati
ЦФ
Главный тренер
Паоло Бьянко
Главный тренер
Коста Руньяич
Монца
Точно не сыграют
Патрик Чиурриа
ПВ
Маттео Пессина
АП
Idrissa Toure
ЦФ
Удинезе
Точно не сыграют
Георгий Чакветадзе
ЦП
Алессандро Дзаноли
ПЗ
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
Matteo Palma
ЦЗ
Николо Дзаньоло
АП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. «Монца» дома опасна и стабильно забивает, а «Удинезе» редко проигрывает в очных встречах и уверенно играет на выезде. Обе команды имеют сильные атаки и уязвимые обороны, что создаeт предпосылки для обоюдной результативной игры. Три последние очные встречи завершились вничью, и с учeтом баланса сил соперники вряд ли рискнут. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3.15. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Италии между «Монцой» и «Удинезе» состоится 29 августа 2026 года в Монце на стадионе «Бриантео» и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Монца» – «Удинезе»: смотреть онлайн.

3.15
Ничья
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Автор: Воронцов Егор
Италия. Серия А Удинезе Монца
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