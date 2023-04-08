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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Монца
Удинезе - Монца: обзор матча 08 апреля 2023
Удинезе
08.04.2023, суббота, 13:30
Италия. Серия А, 29 тур
2 : 2
Завершен
Монца
18'
З. Ловрич
90+2'
Бету (П)
48'
А. Колпани
56'
Н. Ровелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Монца
90'
+9
Желтая карточка
А. Петанья
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Бету
90'
+2
Замена
И. Несторовски
️️️️
И. Саксесс
83'
Замена
Ф. Товен
️️️️
Н. Перес
83'
Замена
Т. Арслан
️️️️
З. Ловрич
80'
80'
Замена
А. Барберис
️️️️
Н. Ровелла
80'
Замена
Х. Мачин
️️️️
М. Валоти
Желтая карточка
Н. Перес
76'
Замена
С. Пафунди
️️️️
Л. Самарджич
68'
Замена
Ф. Эбоселе
️️️️
К. Эхизибуе
68'
67'
Замена
С. Биринделли
️️️️
А. Колпани
60'
Замена
А. Петанья
️️️️
С. Сенси
60'
Замена
Л. Калдирола
️️️️
В. Антов
56'
ГОЛ! 1:2!
Н. Ровелла
Пас отдал
С. Сенси
55'
Желтая карточка
В. Антов
48'
ГОЛ! 1:1!
А. Колпани
Пас отдал
К. Аугусто
26'
Желтая карточка
А. Иццо
ГОЛ! 1:0!
З. Ловрич
Пас отдал
Уолес
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
15
Уолес
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
23
Бету
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
28
Андреа Колпани
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Удинезе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
25
Леонарду Бута
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
10
Флориан Товен
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Монца
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
4
Марлон
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Сильвестри
50
Бекао
15
Бийол
18
Перес
13
Удогие
15
Уолес
3
Эхизибуе
4
Ловрич
10
Самарджич
90
Саксесс
23
Бету
4-1-3-2
20
Ди Грегорио
60
Антов
4
Мари
4
Иццо
30
Аугусто
6
Ровелла
28
Колпани
8
Сенси
10
Валоти
26
Чиурриа
32
Пессина
3
Эхизибуе
2
Эбоселе
2
Эбоселе
3
Эхизибуе
4
Ловрич
30
Арслан
30
Арслан
4
Ловрич
10
Самарджич
20
Пафунди
20
Пафунди
10
Самарджич
18
Перес
10
Товен
10
Товен
18
Перес
90
Саксесс
90
Несторовски
90
Несторовски
90
Саксесс
60
Антов
5
Калдирола
5
Калдирола
60
Антов
28
Колпани
19
Биринделли
19
Биринделли
28
Колпани
10
Валоти
16
Мачин
16
Мачин
10
Валоти
6
Ровелла
51
Барберис
51
Барберис
6
Ровелла
8
Сенси
37
Петанья
37
Петанья
8
Сенси
Остались в запасе
Удинезе
Монца
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
25
Леонарду Бута
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
Главный тренер
Андреа Соттиль
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
4
Марлон
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
25
Леонарду Бута
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
Остались в запасе
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
4
Марлон
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Удинезе - Монца
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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