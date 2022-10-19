Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Удинезе - Монца
Удинезе - Монца: обзор матча 19 октября 2022
Удинезе
19.10.2022, среда, 22:00
Италия. Кубок, 2 раунд
2 : 3
Завершен
Монца
49'
Н. Перес
68'
Н. Перес
45'
М. Валоти
70'
С. Молина
72'
А. Петанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Монца
90'
+3
Желтая карточка
В. Бондо
Желтая карточка
Б. Нуйтинк
90'
+3
Желтая карточка
Н. Перес
78'
72'
ГОЛ! 2:3!
А. Петанья
70'
ГОЛ! 2:2!
С. Молина
69'
Замена
А. Петанья
️️️️
М. Валоти
69'
Замена
С. Молина
️️️️
М. Д'Алессандро
ГОЛ! 2:1!
Н. Перес
Пас отдал
Р. Перейра
68'
Замена
Р. Перейра
️️️️
К. Эхизибуе
65'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
Бету
65'
Замена
И. Саксесс
️️️️
И. Несторовски
65'
56'
Замена
В. Бондо
️️️️
Ф. Раноккья
ГОЛ! 1:1!
Н. Перес
Пас отдал
Бету
49'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
М. Яяло
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
М. Валоти
Пас отдал
Ф. Раноккья
26'
Желтая карточка
С. Биринделли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
4
Занди Ловрич
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
23
Бету
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Монца
28
Алессио Краньо
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
16
Хосе Мачин
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
Главный тренер
Джованни Строппа
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
15
Уолес
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Лазар Самарджич
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Монца
22
Алессандро Соррентино
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
79
Сальваторе Молина
ПВ
2
Габриэле Феррарини
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
3-2-3-2
93
Паделли
2
Эбоселе
18
Перес
17
Нуйтинк
77
Эбосс
3
Эхизибуе
4
Ловрич
18
Яяло
30
Арслан
90
Несторовски
23
Бету
3-1-4-1
28
Краньо
19
Биринделли
44
Карбони
60
Антов
6
Ровелла
10
Валоти
28
Колпани
10
Раноккья
16
Мачин
77
Д'Алессандро
3
Эхизибуе
37
Перейра
37
Перейра
3
Эхизибуе
18
Яяло
10
Самарджич
10
Самарджич
18
Яяло
23
Бету
10
Деулофеу
10
Деулофеу
23
Бету
90
Несторовски
90
Саксесс
90
Саксесс
90
Несторовски
10
Раноккья
38
Бондо
38
Бондо
10
Раноккья
77
Д'Алессандро
79
Молина
79
Молина
77
Д'Алессандро
10
Валоти
37
Петанья
37
Петанья
10
Валоти
Остались в запасе
Удинезе
Монца
16
Марко Сильвестри
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
15
Уолес
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
Главный тренер
Андреа Соттиль
22
Алессандро Соррентино
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
19
Самуэле Виньято
АП
2
Габриэле Феррарини
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
15
Уолес
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
Остались в запасе
22
Алессандро Соррентино
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
19
Самуэле Виньято
АП
2
Габриэле Феррарини
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Главный тренер
Джованни Строппа
Статистика матча Удинезе - Монца
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
Новости команд
Все
Удинезе
Монца
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+