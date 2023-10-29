Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Монца - Удинезе
Монца - Удинезе: обзор матча 29 октября 2023
Монца
29.10.2023, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 1
Завершен
Удинезе
27'
А. Колпани
66'
Л. Лукка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монца - Удинезе
Желтая карточка
М. Пессина
90'
+4
87'
Желтая карточка
Ж. Феррейра
Замена
В. Карбони
️️️️
П. Чиурриа
86'
Замена
С. Биринделли
️️️️
А. Колпани
80'
Замена
М. Марич
️️️️
Л. Коломбо
79'
66'
ГОЛ! 1:1!
Л. Лукка
Пас отдал
К. Кабаселе
62'
Замена
А. Камара
️️️️
Д. Земура
62'
Замена
З. Ловрич
️️️️
М. Пайеро
Замена
Д. Мота
️️️️
С. Виньято
60'
Замена
В. Бондо
️️️️
П. Мари
60'
55'
Замена
Ж. Феррейра
️️️️
Ф. Эбоселе
55'
Замена
Л. Лукка
️️️️
Л. Самарджич
45'
+2
Желтая карточка
Д. Паделли
Желтая карточка
П. Мари
34'
ГОЛ! 1:0!
А. Колпани
Пас отдал
Г. Кирьякопулос
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
32
Маттео Пессина
(К)
АП
19
Самуэле Виньято
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
15
Уолес
ОП
22
Мартин Пайеро
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
37
Роберто Перейра
(К)
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Монца
66
Стефано Гори
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
87
Давиде Беттелла
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
13
Педру Перейра
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
46
Дани Мота
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
40
Мадука Окойе
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
22
Этьен Камара
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
10
Флориан Товен
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
4-2-3-1
20
Ди Грегорио
77
Кирьякопулос
4
Мари
44
Карбони
5
Калдирола
21
Гальярдини
28
Колпани
32
Пессина
19
Виньято
26
Чиурриа
29
Коломбо
3-3-1-2-1
16
Сильвестри
18
Перес
15
Бийол
27
Кабаселе
2
Эбоселе
15
Уолес
33
Земура
22
Пайеро
10
Самарджич
37
Перейра
90
Саксесс
28
Колпани
19
Биринделли
19
Биринделли
28
Колпани
4
Мари
38
Бондо
38
Бондо
4
Мари
26
Чиурриа
21
Карбони
21
Карбони
26
Чиурриа
19
Виньято
46
Мота
46
Мота
19
Виньято
29
Коломбо
24
Марич
24
Марич
29
Коломбо
33
Земура
11
Камара
11
Камара
33
Земура
2
Эбоселе
13
Феррейра
13
Феррейра
2
Эбоселе
22
Пайеро
4
Ловрич
4
Ловрич
22
Пайеро
10
Самарджич
20
Лукка
20
Лукка
10
Самарджич
Остались в запасе
Монца
Удинезе
66
Стефано Гори
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
87
Давиде Беттелла
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
93
Даниэле Паделли
ВР
40
Мадука Окойе
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
11
Марле Аке
ЛВ
10
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Остались в запасе
66
Стефано Гори
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
87
Давиде Беттелла
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
40
Мадука Окойе
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
11
Марле Аке
ЛВ
10
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Андреа Соттиль
Статистика матча Монца - Удинезе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Алессандро Пронтера
Стадион:
У-Пауэр
Новости команд
Все
Монца
Удинезе
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+