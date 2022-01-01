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Серия А 2026/2027
Команды
Удинезе
Состав
€ 150,90 млн
Удинезе - состав команды
Удине
Серия А 2026/2027
Стадион:
Удинезе Арена
Сайт:
http://www.udinese.it
Тренер:
Паоло Дзанетти
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
40
Окойе Мадука
Вра
27
€ 10 млн
41
Мрозек Бартош
Вра
26
€ 3 млн
93
Паделли Даниэле
Вра
41
€ 0.15 млн
99
Пьяна Эдоардо
Вра
23
€ 0.05 млн
28
Соле Умар
Защ
26
€ 23 млн
13
Бертола Николо
Защ
23
€ 7 млн
59
Дзаноли Алессандро
Защ
26
€ 4.5 млн
14
Абанква Джеймс
Защ
22
€ 3.5 млн
11
Камара Ассан
Защ
32
€ 3 млн
5
Алаба Давид
Защ
34
€ 3 млн
77
Эбосс Энсо
Защ
27
€ 2.8 млн
23
Войвода Мергим
Защ
31
€ 2.5 млн
27
Кабаселе Кристиан
Защ
35
€ 0.75 млн
16
Matteo Palma
Защ
-
10
Дзаньоло Николо
Пол
27
€ 15 млн
32
Эккеленкамп Юрген
Пол
26
€ 10 млн
38
Миллер Леннон
Пол
20
€ 10 млн
46
Гомес Унаи
Пол
23
€ 5 млн
24
Пиотровски Якуб
Пол
29
€ 4.5 млн
8
Карлстрем Йеспер
Пол
31
€ 4 млн
30
Чакветадзе Георгий
Пол
27
€ 3.5 млн
4
Ловрич Занди
Пол
28
€ 3.5 млн
20
Арисала Хуан
Пол
21
€ 3.5 млн
91
Йованович Лазар
Пол
19
€ 3.5 млн
29
Камара Абдулайе
Пол
18
€ 1.5 млн
6
Саррага Ойер
Пол
27
€ 1.5 млн
31
Кристенсен Томас
Пол
43
€ 0.15 млн
24
Арисала Микольта Хуан
Пол
-
9
Дэвис Кейнан
Нап
28
€ 10 млн
7
Гуйе Идрисса
Нап
20
€ 8 млн
15
Байо Вакун
Нап
29
€ 2.5 млн
Всего игроков: 31, из них вратарей: 4, защитников: 10, полузащитников: 14, нападающих: 3
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