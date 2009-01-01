Турниры:
Италия. Серия А (2022/2023)
|24 тур
|26 февраля, воскресенье
|20:00
|Удинезе
|2:2
|Специя
|23 тур
|18 февраля, суббота
|22:45
|Интер
|3:1
|Удинезе
|22 тур
|12 февраля, воскресенье
|14:30
|Удинезе
|2:2
|Сассуоло
|21 тур
|5 февраля, воскресенье
|17:00
|Торино
|1:0
|Удинезе
|20 тур
|30 января, понедельник
|22:45
|Удинезе
|1:1
|Верона
|19 тур
|22 января, воскресенье
|14:30
|Сампдория
|0:1
|Удинезе
|18 тур
|15 января, воскресенье
|17:00
|Удинезе
|1:2
|Болонья
|17 тур
|7 января, суббота
|20:00
|Ювентус
|1:0
|Удинезе
|16 тур
|4 января, среда
|22:45
|Удинезе
|1:1
|Эмполи
|15 тур
|12 ноября, суббота
|17:00
|Наполи
|3:2
|Удинезе
|14 тур
|8 ноября, вторник
|20:30
|Специя
|1:1
|Удинезе
|13 тур
|4 ноября, пятница
|22:45
|Удинезе
|1:1
|Лечче
|12 тур
|30 октября, воскресенье
|17:00
|Кремонезе
|0:0
|Удинезе
|11 тур
|23 октября, воскресенье
|13:30
|Удинезе
|1:2
|Торино
|10 тур
|16 октября, воскресенье
|16:00
|Лацио
|0:0
|Удинезе
|9 тур
|9 октября, воскресенье
|16:00
|Удинезе
|2:2
|Аталанта
|8 тур
|3 октября, понедельник
|21:45
|Верона
|1:2
|Удинезе
|7 тур
|18 сентября, воскресенье
|13:30
|Удинезе
|3:1
|Интер
|6 тур
|11 сентября, воскресенье
|16:00
|Сассуоло
|1:3
|Удинезе
|5 тур
|4 сентября, воскресенье
|21:45
|Удинезе
|4:0
|Рома
|4 тур
|31 августа, среда
|19:30
|Удинезе
|1:0
|Фиорентина
|3 тур
|26 августа, пятница
|19:30
|Монца
|1:2
|Удинезе
|2 тур
|20 августа, суббота
|19:30
|Удинезе
|0:0
|Салернитана
|1 тур
|13 августа, суббота
|19:30
|Милан
|4:2
|Удинезе