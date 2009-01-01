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    Удинезе - результаты

    Город Удине
    Дивизион Италия-Серия А
    Сайт http://www.udinese.it
    Стадион Фриули
    Тренер Андреа Соттиль
    Турниры:
    Италия. Серия А (2022/2023)
    24 тур
    		26 февраля, воскресенье 20:00 Удинезе 2:2 Специя
    23 тур
    		18 февраля, суббота 22:45 Интер 3:1 Удинезе
    22 тур
    		12 февраля, воскресенье 14:30 Удинезе 2:2 Сассуоло
    21 тур
    		5 февраля, воскресенье 17:00 Торино 1:0 Удинезе
    20 тур
    		30 января, понедельник 22:45 Удинезе 1:1 Верона
    19 тур
    		22 января, воскресенье 14:30 Сампдория 0:1 Удинезе
    18 тур
    		15 января, воскресенье 17:00 Удинезе 1:2 Болонья
    17 тур
    		7 января, суббота 20:00 Ювентус 1:0 Удинезе
    16 тур
    		4 января, среда 22:45 Удинезе 1:1 Эмполи
    15 тур
    		12 ноября, суббота 17:00 Наполи 3:2 Удинезе
    14 тур
    		8 ноября, вторник 20:30 Специя 1:1 Удинезе
    13 тур
    		4 ноября, пятница 22:45 Удинезе 1:1 Лечче
    12 тур
    		30 октября, воскресенье 17:00 Кремонезе 0:0 Удинезе
    11 тур
    		23 октября, воскресенье 13:30 Удинезе 1:2 Торино
    10 тур
    		16 октября, воскресенье 16:00 Лацио 0:0 Удинезе
    9 тур
    		9 октября, воскресенье 16:00 Удинезе 2:2 Аталанта
    8 тур
    		3 октября, понедельник 21:45 Верона 1:2 Удинезе
    7 тур
    		18 сентября, воскресенье 13:30 Удинезе 3:1 Интер
    6 тур
    		11 сентября, воскресенье 16:00 Сассуоло 1:3 Удинезе
    5 тур
    		4 сентября, воскресенье 21:45 Удинезе 4:0 Рома
    4 тур
    		31 августа, среда 19:30 Удинезе 1:0 Фиорентина
    3 тур
    		26 августа, пятница 19:30 Монца 1:2 Удинезе
    2 тур
    		20 августа, суббота 19:30 Удинезе 0:0 Салернитана
    1 тур
    		13 августа, суббота 19:30 Милан 4:2 Удинезе
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