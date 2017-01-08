Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Милан» вырвал победу у «Кальяри». «Ювентус» разгромил «Болонью». Ключевые моменты 19-го тура Серии А


    5
    Голосов: 1
    08.01.2017 22:00
    В Серии А сегодня проходят множество интересных матчей. «Бомбардир» в режиме онлайн следит за происходящим в итальянском футболе.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11