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    Миранчук сыграл лучший матч в сезоне, но у него все еще проблемы с местом в «Аталанте»


    4
    Голосов: 4
    09.01.2022 21:40
    Хотя появился за 17 минут до конца.

    Алексей Миранчук – автор двух ассистов в матче «Аталанты» и «Удинезе» (6:2) в Серии А. В этой игре он вышел на замену на 73-й минуте. Через три минуты Миранчук ассистировал Муриэлю, а еще через 13 – Меле. Половину голов в матче с «Удинезе» команда забила уже после выхода Миранчука. Один из ассистов он отдал пяткой – поменял направление мяча после прострела.

    Что надо знать об этом сезоне в карьере Алексея Миранчука:

    • Он сыграл всего 386 минут. За это время набил статистику 1+3. Миранчук забивал «Вероне» и отдавал голевой пас в матче с «Сампдорией».

    • Миранчук никогда за карьеру не делал два ассиста в одной игре. Столько же ассистов у него было за 25 матчей прошлого сезона Серии А.

    • Сейчас Миранчук сыграл за «Аталанту» в 11 матчах турнира. Только в четырех из них он выходил в стартовом составе. Он ни разу не сыграл полные 90 минут.

    • В Лиге чемпионов Миранчук появлялся со скамейки в двух матчах. В игре с «Вильярреалом» даже отдал ассист. С 27 октября и до 30 ноября Миранчук вообще не играл за «Аталанту».

    • «Аталанта» выиграла все три матча в Серии А, где Миранчук делал результативные действия. В игре с «Вероной» сам Миранчук провел рекордное игровое время за сезон – 78 минут.

    Главный тренер «Аталанты» Гасперини после матча против «Удинезе» комментировал ситуацию с коронавирусом. Он радовался, что команды вообще вышли на поле. И сравнивал разницу в игре «Аталанты» в домашних и гостевых матчах: «Много мелочей, нет какой-то одной причины. Наверное, сказывается еще и отношение соперников, которые дома играют открыто».

    В декабре тот же Гасперини рассказывал о ситуации Миранчука. Объяснял, что его адаптация к итальянскому футболу затянулась из-за языковых сложностей. Еще Гасперини назвал Миранчука скромным и техничным игроком с большим талантом. До этого он рассказывал, что на перспективы Миранчука влияет сильная конкуренция в составе.

    «Аталанта» занимает четвертое место в Серии А. Она набрала 41 очко за 20 матчей сезона, забила 44 мяча. Матч с «Удинезе» стал для «Аталанты» лучшей игрой за все последнее время. В одной игре она забила больше, чем вместе за четыре последних матча (5). Миранчук сделал ассисты на фоне слухов и инсайдов о возможном уходе в «Дженоа».

    Семин: «Миранчук показал, на что способен»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: www.imago-images.de/Keystone Press Agency
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6669

      Томик 15 часов назад

      Если его и дальше планируют выпускать максимум на двадцать минут, то бежать надо сломя голову оттуда. Само по себе выступление за нашедшую деньги на футбол ничего никогда не выигрывавшую команду - это и так не подарок, а если ещё и на лавке сидеть, то пусть там Малиновские с Пашаличами этим занимаются. Поехал играть в Италию? Надо играть.

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