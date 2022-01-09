Семин: «Миранчук показал, на что способен»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на две голевые передачи полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче с «Удинезе» (6:2). Россиянин сделал два ассиста, выйдя на замену на 73-й минуте встречи.

«Миранчук – молодец! Он всегда отличался чувством голевых передач.

Таково было решение тренера, раз его оставили на замене. Но он показал, на что способен. Перед следующей игрой будет тренировочная работа, где Гасперини определит, достоин ли теперь Миранчук попасть в стартовый состав на следующий матч», – сказал Семин.