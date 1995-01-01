Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    2 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

    Семин: «Миранчук показал, на что способен»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на две голевые передачи полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче с «Удинезе» (6:2). Россиянин сделал два ассиста, выйдя на замену на 73-й минуте встречи.

    «Миранчук – молодец! Он всегда отличался чувством голевых передач.

    Таково было решение тренера, раз его оставили на замене. Но он показал, на что способен. Перед следующей игрой будет тренировочная работа, где Гасперини определит, достоин ли теперь Миранчук попасть в стартовый состав на следующий матч», – сказал Семин.

    • Миранчук начал игру в запасе в 16-й раз в сезоне.
    • Ранее сообщалось, что он может перейти в «Дженоа».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:43
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +860

      СуперПАВ9 1 час назад

      Палыч миральчуки тебе кто внуки?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      ЖивиФутболом > СуперПАВ9 1 час назад

      Они ему такие же внуки, как ты мозгами, как энштейн.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48464

      MaxRnD 1 час назад

      Дзюба вон тоже ассисты раздаёт направо и налево и чудеса творит в матчах с Тамбовами и Лихтенштейнами и что из этого ?

      PS Играть при комфортном преимуществе 0-3 с Удинезе - это чай не камбэк в игре против Интера или Ювентуса совершить за счёт индивидуального мастерства

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      ЖивиФутболом > MaxRnD 1 час назад

      пусть хотя бы так))) но у тебя сравнение Дрочилкина и Миры, не в тему, 2 разных лигии две разных игровых позиции.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      ЖивиФутболом 1 час назад

      Палыча поддержка, дорогого стоит. мотивация из вне.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92816
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68447
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru