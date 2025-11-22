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Слуцк - новости команды
Слуцк
Беларусь. Первая лига
Стадион:
Городской
Сайт:
http://sfc-slutsk.by/
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Таблица
Трансляция
«Арсенал» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025
2025.11.22 12:50
«Арсенал Дзержинск» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 1.90
2025.11.21 11:36
Трансляция
«Динамо» Минск – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025
2025.11.02 14:50
«Динамо Минск» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 2 ноября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.11.01 11:21
Трансляция
«Гомель» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025
2025.10.25 16:50
«Гомель» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2027 с коэффициентом 2.90
2025.10.24 13:10
«Слуцк» – «Молодечно»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2027 с коэффициентом 1.77
2025.10.18 15:28
Трансляция
«Слуцк» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2025
2025.10.15 14:20
«Слуцк» – «Неман»: прогноз и ставки на матч 15 октября 2025 с коэффициентом 1.63
2025.10.14 14:09
Трансляция
«Ислочь» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025
2025.10.05 13:50
«Ислочь» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2025 с коэффициентом 1.65
2025.10.02 09:29
Трансляция
«Слуцк» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025
2025.09.27 13:50
«Слуцк» – «Витебск»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2025 с коэффициентом 2.15
2025.09.26 11:19
Трансляция
«Минск» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025
2025.09.21 16:50
«Минск» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 8.60
2025.09.20 12:09
Трансляция
«Слуцк» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025
2025.09.13 14:50
«Слуцк» – БАТЭ: прогноз и ставки на матч 13 сентября 2025 с коэффициентом 1.68
2025.09.12 10:31
Трансляция
«Славия-Мозырь» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2025
2025.08.30 15:20
«Славия-Мозырь» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.29 13:19
Трансляция
«Торпедо-БелАЗ» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2025
2025.08.16 18:50
Трансляция
«Сморгонь» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2025
2025.08.09 14:50
«Сморгонь» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 9 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.08 11:00
Трансляция
«МЛ Витебск» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 августа 2025
2025.08.03 18:50
«МЛ Витебск» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 3 августа 2025 с коэффициентом 1.62
2025.08.02 10:06
Трансляция
«Слуцк» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2025
2025.07.26 13:50
«Слуцк» – «Ислочь»: прогноз и ставки на матч 26 июля с коэффициентом 1.65
2025.07.25 09:00
Трансляция
«Динамо-Брест» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июля 2025
2025.07.04 17:35
«Динамо-Брест» – «Слуцк»: прогноз на матч 4 июля с 65% вероятностью захода ставки
2025.07.03 12:31
Прогноз на точный счeт матча «Динамо Брест» – «Слуцк»: Высшая лига Беларуси, 4 июля 2025
2025.07.03 10:15
Трансляция
«Слуцк» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июня 2025
2025.06.29 17:50
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