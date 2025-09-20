Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Минск» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 8.60

20 сентября 2025 12:49
Минск - Слуцк
21 сент. 2025, воскресенье 18:00 | Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Перейти в онлайн матча
8.60
Победа «Минска» со счетом 2:0
Сделать ставку

В воскресенье, 21 сентября, в 22-м туре белорусской Высшей лиги встречаются «Минск» и «Слуцк». Игра состоится в Минске, начало – в 18:00 (мск).

«Минск»

Команда Артема Челядинского находится на 7-й позиции в Высшей лиге, набрав 34 очка. «Минск» добыл 10 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей – 33:34.

Последние результаты «Минска»:

  • 14.09.25 «Минск» – «Динамо» Мн – 2:1 Высшая лига;
  • 06.09.25 «Минск» – «Ислочь» – 1:0 тов. матч;
  • 29.08.25 «Гомель» – «Минск» – 1:1 Высшая лига.

«Слуцк»

«Слуцк» набрал 13 очков и занимает предпоследнее место в таблице. Подопечные Александра Гуриновича добыли 3 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 11:32.

Предыдущие результаты «Слуцка»:

  • 13.09.25 «Слуцк» – БАТЭ – 0:3 Высшая лига;
  • 06.09.25 «Динамо» Мн – «Слуцк» – 2:0 тов. матч;
  • 30.08.25 «Славия» Мозырь – «Слуцк» – 2:0 Высшая лига.

Очные встречи

  • 04.05.25 «Слуцк» – «Минск» – 1:2;
  • 23.11.24 «Минск» – «Слуцк» – 0:1;
  • 30.06.24 «Слуцк» – «Минск» – 1:0;
  • 11.08.23 «Минск» – «Слуцк» – 0:1;
  • 02.04.23 «Слуцк» – «Минск» – 1:1.

Прогноз на матч «Минск» – «Слуцк»

«Слуцк» едва ли сможет оказать достойное сопротивление «Минску», который еще утратил шансов на 2-е место. Прогноз – счет 2:0 с коэффициентом 8.60.

8.60
Победа «Минска» со счетом 2:0
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Беларусь. Высшая лига Слуцк Минск
Другие прогнозы
20.09.2025
16:45
9.50
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Акрон - Рубин
Победа «Рубина» со счетом 2:1
20.09.2025
17:00
3.35
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Бернли - Ноттингем Форест
Победа «Бернли»
20.09.2025
17:00
9.50
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Арсенал - Уфа
Победа «Арсенала» со счетом 2:1
20.09.2025
17:00
5.50
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
КАМАЗ - Шинник
Победа «КАМАЗа» со счетом 1:0
20.09.2025
17:00
1.80
Турция. Суперлига, 6 тур
Генчлербирлиги - Эюпспор
Тотал меньше 2.5 голов
20.09.2025
17:00
7.50
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Чайка - Спартак К
Победа «Спартака» Кострома со счетом 2:0
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 