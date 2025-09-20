В воскресенье, 21 сентября, в 22-м туре белорусской Высшей лиги встречаются «Минск» и «Слуцк». Игра состоится в Минске, начало – в 18:00 (мск).

«Минск»

Команда Артема Челядинского находится на 7-й позиции в Высшей лиге, набрав 34 очка. «Минск» добыл 10 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей – 33:34.

Последние результаты «Минска»:

14.09.25 «Минск» – «Динамо» Мн – 2:1 Высшая лига;

06.09.25 «Минск» – «Ислочь» – 1:0 тов. матч;

29.08.25 «Гомель» – «Минск» – 1:1 Высшая лига.

«Слуцк»

«Слуцк» набрал 13 очков и занимает предпоследнее место в таблице. Подопечные Александра Гуриновича добыли 3 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 11:32.

Предыдущие результаты «Слуцка»:

13.09.25 «Слуцк» – БАТЭ – 0:3 Высшая лига;

06.09.25 «Динамо» Мн – «Слуцк» – 2:0 тов. матч;

30.08.25 «Славия» Мозырь – «Слуцк» – 2:0 Высшая лига.

Очные встречи

04.05.25 «Слуцк» – «Минск» – 1:2;

23.11.24 «Минск» – «Слуцк» – 0:1;

30.06.24 «Слуцк» – «Минск» – 1:0;

11.08.23 «Минск» – «Слуцк» – 0:1;

02.04.23 «Слуцк» – «Минск» – 1:1.

Прогноз на матч «Минск» – «Слуцк»

«Слуцк» едва ли сможет оказать достойное сопротивление «Минску», который еще утратил шансов на 2-е место. Прогноз – счет 2:0 с коэффициентом 8.60.