15.10.2025, среда, 15:30
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Слуцк
Слуцк
3-3-1-2-1
30
Брановец
20
Мартьянов
3
Дубатовка
6
Толкин
71
Крень
27
Курлович
40
Хрисанфов
18
Буньон
42
Бурак
8
Ануфриев
9
Грищенко
3-2-2-2-1
1
Малиевский
19
Кучинский
27
Шамурзаев
20
Садовничий
47
Козлов
6
Назаренко
32
Павлюковец
15
Евдокимов
7
Клочков
9
Пушняков
59
8
Ануфриев
10
Жумабеков
10
Жумабеков
8
Ануфриев
Жумабеков
6
Храленков
6
Храленков
Жумабеков
40
Хрисанфов
78
Соколовский
78
Соколовский
40
Хрисанфов
11
11
59
88
Савицкий
88
Савицкий
59
6
Назаренко
24
Якимов
24
Якимов
6
Назаренко
7
Клочков
30
Ахмеди
30
Ахмеди
7
Клочков
32
Павлюковец
17
Зубович
17
Зубович
32
Павлюковец
Остались в запасе
Слуцк
Неман
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
16
Алексей Семенов
ЦП
97
Василий Чернявский
ПВ
45
N. Dragutinovic
ЦФ
22
Nikita Robak
ВР
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
28
Богдан Левченко
ЦП
14
Timur Minets
ЦП
33
Исаак Нгома
ПВ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
16
Алексей Семенов
ЦП
97
Василий Чернявский
ПВ
45
N. Dragutinovic
ЦФ
Остались в запасе
22
Nikita Robak
ВР
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
28
Богдан Левченко
ЦП
14
Timur Minets
ЦП
33
Исаак Нгома
ПВ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Слуцк - Неман
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Немана», 19-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 октября в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – «Неман»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»