Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Слуцк» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2025

«Слуцк» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2025

15 октября 2025, 14:20
Слуцк
15.10.2025, среда, 15:30
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Неман
7' А. Ануфриев 88' А. Соколовский
90+5' Е. Зубович (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
6
Артем Толкин
ЦЗ
3
Матвей Дубатовка
ЦЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
71
Андрей Крень
ОП
27
Вадим Курлович
ОП
40
Никита Хрисанфов
ОП
18
Артур Буньон
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
9
Илья Грищенко
ЦФ
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
20
Иван Садовничий
ЦЗ
27
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
47
Михаил Козлов
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
9
Сергей Пушняков
АП
59
A. Devyaten
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Слуцк
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
78
Артем Соколовский
ЦП
16
Алексей Семенов
ЦП
97
Василий Чернявский
ПВ
45
N. Dragutinovic
ЦФ
Неман
22
Nikita Robak
ВР
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
88
Павел Савицкий
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
28
Богдан Левченко
ЦП
14
Timur Minets
ЦП
33
Исаак Нгома
ПВ
17
Егор Зубович
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Брановец
20
Мартьянов
3
Дубатовка
6
Толкин
71
Крень
27
Курлович
40
Хрисанфов
18
Буньон
42
Бурак
8
Ануфриев
9
Грищенко
3-2-2-2-1
1
Малиевский
19
Кучинский
27
Шамурзаев
20
Садовничий
47
Козлов
6
Назаренко
32
Павлюковец
15
Евдокимов
7
Клочков
9
Пушняков
59
8
Ануфриев
10
Жумабеков
10
Жумабеков
8
Ануфриев
Жумабеков
6
Храленков
6
Храленков
Жумабеков
40
Хрисанфов
78
Соколовский
78
Соколовский
40
Хрисанфов
11
11
59
88
Савицкий
88
Савицкий
59
6
Назаренко
24
Якимов
24
Якимов
6
Назаренко
7
Клочков
30
Ахмеди
30
Ахмеди
7
Клочков
32
Павлюковец
17
Зубович
17
Зубович
32
Павлюковец
Остались в запасе
Слуцк
Неман
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
16
Алексей Семенов
ЦП
97
Василий Чернявский
ПВ
45
N. Dragutinovic
ЦФ
22
Nikita Robak
ВР
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
28
Богдан Левченко
ЦП
14
Timur Minets
ЦП
33
Исаак Нгома
ПВ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
16
Алексей Семенов
ЦП
97
Василий Чернявский
ПВ
45
N. Dragutinovic
ЦФ
Остались в запасе
22
Nikita Robak
ВР
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
28
Богдан Левченко
ЦП
14
Timur Minets
ЦП
33
Исаак Нгома
ПВ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Слуцк - Неман
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Немана», 19-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 октября в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – «Неман»

«Слуцк» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Неман Слуцк
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
4
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
2
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
9
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
4
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+