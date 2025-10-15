Остались в запасе

Остались в запасе

Остались в запасе

A. Devyaten

Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Немана», 19-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 октября в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – «Неман»