«Славия-Мозырь» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 1.72

29 августа 2025 13:07
Славия-Мозырь - Слуцк
30 авг. 2025, суббота 16:30 | Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Победа «Славии-Мозырь» и тотал меньше 3.5 голов
Сделать ставку

20-й тур чемпионата Беларуси подарит встречу команд, находящихся на разных полюсах таблицы. «Славия-Мозырь» борется за чемпионство и занимает вторую строчку, а «Слуцк» остаeтся в зоне борьбы за выживание. И хотя хозяева выглядят фаворитом, недооценивать соперника они точно не будут, ведь «Слуцк» умеет цепляться за очки даже против более сильных оппонентов.

«Славия-Мозырь»

Клуб из Мозыря проводит сезон на высоком уровне, набрав 38 очков после 19 туров и располагаясь на второй позиции. Важным фактором является стабильность в атаке: команда забивает в 14 матчах подряд, а лучший бомбардир Андрей Соловей уже достиг отметки в 10 голов. При этом оборона действует слаженно – всего 5 пропущенных мячей в последних пяти турах. Несмотря на поражение от «Динамо Минск» (1:3), «Славия» демонстрирует уверенный футбол и на домашнем поле способна контролировать ход игры с первых минут.

«Слуцк»

Гости продолжают испытывать трудности. После 18 туров они набрали лишь 13 очков и находятся на 14-й строчке. Серия без побед длится уже пять матчей, а проблемная атака принесла только 4 забитых мяча за последние пять встреч. Илья Грищенко, лучший бомбардир команды, не имеет надeжной поддержки партнeров. В обороне у «Слуцка» также немало ошибок – 6 пропущенных голов за 5 туров. Однако ничья 2:2 против «Торпедо-БелАЗ» показала, что команда способна биться до конца, особенно в матчах, где соперник недооценивает еe возможности.

Факты о командах

«Славия-Мозырь»

  • Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей.
  • Забивает в 14 матчах подряд.
  • Средний показатель: 1.40 гола за игру (5 последних встреч).
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

«Слуцк»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах.
  • В среднем: 0.80 забитого и 1.20 пропущенного за игру (последние 5).
  • 13 очков после 18 туров.
  • Одна из худших атак чемпионата – 4 гола за 5 игр.

Личные встречи
21% (4)
32% (6)
47% (9)
17
Забитых мячей
26
0.89
В среднем за матч
1.37
3:1
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч:  1:6
Самая крупная ничья:  1:1
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Слуцк
1 : 2
18.04.2025
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Славия-Мозырь
0 : 0
21.09.2024
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Слуцк
1 : 0
04.05.2024
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Слуцк
1 : 0
06.10.2023
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Славия-Мозырь
1 : 0
19.05.2023
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
09.09.2022
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Слуцк
1 : 0
30.04.2022
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Слуцк
2 : 1
29.08.2021
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь
3 : 1
23.04.2021
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Славия-Мозырь
3 : 1
03.07.2020
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Слуцк
3 : 1
22.03.2020
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Слуцк
0 : 0
26.10.2019
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
15.06.2019
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Славия-Мозырь
1 : 2
15.10.2017
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Слуцк
0 : 0
27.05.2017
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Слуцк
1 : 0
29.07.2016
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
02.04.2016
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Славия-Мозырь
1 : 6
03.10.2015
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Слуцк
3 : 1
05.06.2015
Славия-Мозырь
Показать все

Прогноз на матч «Славия-Мозырь» – «Слуцк»

На бумаге хозяева выглядят безоговорочным фаворитом. У «Славии» организованная оборона и стабильная атака, что делает их игру предсказуемо сильной. «Слуцк» же находится в зоне риска и будет играть осторожно, но вряд ли сможет противостоять давлению лидера. Вероятнее всего, мы увидим уверенную победу хозяев при низкой результативности со стороны гостей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Славии-Мозырь» и тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.72
  • Индивидуальный тотал «Слуцка» меньше 1 – коэффициент 1.65
  • Точный счeт 2:0 в пользу «Славии-Мозырь» – коэффициент 6.20

1.72
Победа «Славии-Мозырь» и тотал меньше 3.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Беларусь. Высшая лига Слуцк Славия-Мозырь
Рекомендуем
18+
