20-й тур чемпионата Беларуси подарит встречу команд, находящихся на разных полюсах таблицы. «Славия-Мозырь» борется за чемпионство и занимает вторую строчку, а «Слуцк» остаeтся в зоне борьбы за выживание. И хотя хозяева выглядят фаворитом, недооценивать соперника они точно не будут, ведь «Слуцк» умеет цепляться за очки даже против более сильных оппонентов.

«Славия-Мозырь»

Клуб из Мозыря проводит сезон на высоком уровне, набрав 38 очков после 19 туров и располагаясь на второй позиции. Важным фактором является стабильность в атаке: команда забивает в 14 матчах подряд, а лучший бомбардир Андрей Соловей уже достиг отметки в 10 голов. При этом оборона действует слаженно – всего 5 пропущенных мячей в последних пяти турах. Несмотря на поражение от «Динамо Минск» (1:3), «Славия» демонстрирует уверенный футбол и на домашнем поле способна контролировать ход игры с первых минут.

«Слуцк»

Гости продолжают испытывать трудности. После 18 туров они набрали лишь 13 очков и находятся на 14-й строчке. Серия без побед длится уже пять матчей, а проблемная атака принесла только 4 забитых мяча за последние пять встреч. Илья Грищенко, лучший бомбардир команды, не имеет надeжной поддержки партнeров. В обороне у «Слуцка» также немало ошибок – 6 пропущенных голов за 5 туров. Однако ничья 2:2 против «Торпедо-БелАЗ» показала, что команда способна биться до конца, особенно в матчах, где соперник недооценивает еe возможности.

Факты о командах

«Славия-Мозырь»

Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей.

Забивает в 14 матчах подряд.

Средний показатель: 1.40 гола за игру (5 последних встреч).

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

«Слуцк»

Не выигрывает в 5 последних матчах.

В среднем: 0.80 забитого и 1.20 пропущенного за игру (последние 5).

13 очков после 18 туров.

Одна из худших атак чемпионата – 4 гола за 5 игр.

Прогноз на матч «Славия-Мозырь» – «Слуцк»

На бумаге хозяева выглядят безоговорочным фаворитом. У «Славии» организованная оборона и стабильная атака, что делает их игру предсказуемо сильной. «Слуцк» же находится в зоне риска и будет играть осторожно, но вряд ли сможет противостоять давлению лидера. Вероятнее всего, мы увидим уверенную победу хозяев при низкой результативности со стороны гостей.

