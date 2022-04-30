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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Славия-Мозырь
Слуцк - Славия-Мозырь: обзор матча 30 апреля 2022
Слуцк
30.04.2022, суббота, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Славия-Мозырь
68'
К. Вергейчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слуцк - Славия-Мозырь
Замена
В. Яцкевич
️️️️
Д. Гирс
85'
83'
Замена
И. Руцкий
️️️️
Ю. Ловец
Желтая карточка
С. Глебко
82'
81'
Вторая желтая
И. Тимонюк
74'
Желтая карточка
Г. Якушевич
72'
Замена
А. Петренко
️️️️
А. Альшаник
70'
Желтая карточка
Э. Эссого
ГОЛ! 1:0!
К. Вергейчик
68'
64'
Замена
Е. Барсуков
️️️️
В. Потороча
Замена
С. Глебко
️️️️
А. Выскребенцев
63'
57'
Желтая карточка
И. Тимонюк
36'
Желтая карточка
Ю. Ловец
Желтая карточка
А. Выскребенцев
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
55
Дмитрий Гирс
ЦП
22
Евгений Велько
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
12
Никита Былинкин
ЦФ
8
Андрей Выскребенцев
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
24
Максим Санец
ЦФ
Славия-Мозырь
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
11
Эммануэль Эссого
ЦЗ
6
Кристиан Дрош
ЦП
9
Андрей Кобет
ЦП
10
Андрей Альшаник
ЦФ
16
Данила Сокол
ЦФ
28
Георгий Бугулов
ЦФ
11
Юрий Ловец
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
96
Валерий Потороча
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Слуцк
1
Алексей Колтыгин
ВР
25
Юрий Остроух
ЦЗ
4
Peter Kings
ЦП
70
Moussango Obounet
ЦП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
15
Владислав Яцкевич
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦФ
15
Андрей Рум
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
44
Gbenga Opamoye
ЦП
19
Илья Руцкий
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
2-1-5
55
5
Жевнеров
55
Гирс
74
Сачковский
24
Санец
33
Вергейчик
8
Концедайлов
8
Выскребенцев
3-2-5
44
Шестиловский
44
Тимонюк
11
Эссого
6
Дрош
9
Кобет
16
Сокол
96
Потороча
78
Якушевич
11
Ловец
28
Бугулов
55
Гирс
15
Яцкевич
15
Яцкевич
55
Гирс
8
Выскребенцев
17
Глебко
17
Глебко
8
Выскребенцев
11
Ловец
19
Руцкий
19
Руцкий
11
Ловец
10
Альшаник
34
Петренко
34
Петренко
10
Альшаник
96
Потороча
8
Барсуков
8
Барсуков
96
Потороча
Остались в запасе
Слуцк
Славия-Мозырь
1
Алексей Колтыгин
ВР
25
Юрий Остроух
ЦЗ
4
Peter Kings
ЦП
70
Moussango Obounet
ЦП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
27
Владимир Есин
ЛВ
84
Nikolai Romanyuk
ВР
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
44
Gbenga Opamoye
ЦП
13
Владислав Полоз
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Остались в запасе
1
Алексей Колтыгин
ВР
25
Юрий Остроух
ЦЗ
4
Peter Kings
ЦП
70
Moussango Obounet
ЦП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
Остались в запасе
27
Владимир Есин
ЛВ
84
Nikolai Romanyuk
ВР
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
44
Gbenga Opamoye
ЦП
13
Владислав Полоз
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Статистика матча Слуцк - Славия-Мозырь
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
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