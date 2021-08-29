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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Славия-Мозырь
Слуцк - Славия-Мозырь: обзор матча 29 августа 2021
Слуцк
29.08.2021, воскресенье, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Славия-Мозырь
49'
Д. Сасин (П)
59'
А. Бутаревич
67'
В. Есин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слуцк - Славия-Мозырь
Замена
S. Gvazava
️️️️
E. Semenov
87'
87'
Замена
Y. Nedashkovskiy
️️️️
К. Дрош
Замена
Е. Велько
️️️️
А. Бутаревич
86'
Замена
M. Buraev
️️️️
Ю. Клочков
84'
Желтая карточка
Д. Образов
82'
74'
Замена
Н. Мельников
️️️️
В. Есин
68'
Желтая карточка
К. Дрош
67'
ГОЛ! 2:1!
В. Есин
Желтая карточка
В. Бочеров
65'
ГОЛ! 2:0!
А. Бутаревич
59'
55'
Замена
А. Петренко
️️️️
Е. Барсуков
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Сасин
49'
32'
Желтая карточка
С. Шестиловский
25'
Желтая карточка
В. Жук
Желтая карточка
А. Бутаревич
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
12
Artem Gomelko
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
44
Алексей Бутаревич
ЦП
8
Egor Semenov
ЦП
74
Михаил Сачковский
ЦФ
7
Юрий Клочков
ЦФ
15
Валерий Бочеров
ЦФ
77
Дмитрий Сасин
ЦФ
17
Андрей Потапенко
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
20
Андрей Чухлей
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
6
Кристиан Дрош
ЦП
18
Владислав Жук
ЦП
28
Георгий Бугулов
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
11
Юрий Ловец
ЦФ
7
Фрэнсис Нар
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Слуцк
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
23
Igor Bobko
ЦП
0
M. Buraev
ЦП
27
Maxim Focşa
ЦП
22
Евгений Велько
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
12
Никита Былинкин
ЦФ
7
Shota Gvazava
ЦФ
42
Джонатан Джон
ЦФ
25
Sani Maxwell
ЦФ
Славия-Мозырь
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
1
Maksim Shishlov
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
10
Андрей Альшаник
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
0
M. Slyusar
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
2-2-5
12
5
Жевнеров
20
Образов
44
Бутаревич
8
15
Бочеров
8
Концедайлов
17
Потапенко
77
Сасин
7
Клочков
3-2-1-4
84
20
Чухлей
44
Шестиловский
44
Малькевич
6
Дрош
18
Жук
27
Есин
7
Нар
11
Ловец
8
Барсуков
28
Бугулов
7
Клочков
0
0
7
Клочков
44
Бутаревич
22
Велько
22
Велько
44
Бутаревич
8
7
7
8
6
Дрош
0
0
6
Дрош
27
Есин
11
Мельников
11
Мельников
27
Есин
8
Барсуков
34
Петренко
34
Петренко
8
Барсуков
Остались в запасе
Слуцк
Славия-Мозырь
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
23
Igor Bobko
ЦП
27
Maxim Focşa
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
12
Никита Былинкин
ЦФ
42
Джонатан Джон
ЦФ
25
Sani Maxwell
ЦФ
1
Maksim Shishlov
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
10
Андрей Альшаник
ЦФ
0
M. Slyusar
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Остались в запасе
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
23
Igor Bobko
ЦП
27
Maxim Focşa
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
12
Никита Былинкин
ЦФ
42
Джонатан Джон
ЦФ
25
Sani Maxwell
ЦФ
Остались в запасе
1
Maksim Shishlov
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
10
Андрей Альшаник
ЦФ
0
M. Slyusar
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Статистика матча Слуцк - Славия-Мозырь
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
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Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
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