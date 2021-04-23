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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - Слуцк
Славия-Мозырь - Слуцк: обзор матча 23 апреля 2021
Славия-Мозырь
23.04.2021, пятница, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Слуцк
9'
Е. Барсуков
49'
А. Чухлей (П)
76'
M. Slyusar (П)
52'
К. Вергейчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия-Мозырь - Слуцк
90'
+2
Вторая желтая
А. Бутаревич
Замена
Н. Мельников
️️️️
Ф. Нар
90'
+2
Замена
А. Альшаник
️️️️
K. Pavlyuchek
82'
Замена
I. Shabanov
️️️️
I. Tlupov
82'
77'
Замена
Ю. Клочков
️️️️
К. Вергейчик
ГОЛ с пенальти! 3:1!
M. Slyusar
76'
73'
Желтая карточка
А. Бутаревич
Замена
D. Tetteh
️️️️
А. Чухлей
61'
Замена
M. Slyusar
️️️️
Г. Якушевич
58'
58'
Замена
С. Альфред
️️️️
С. Глебко
58'
Замена
I. Bobko
️️️️
R. Salimov
Желтая карточка
I. Tlupov
54'
52'
ГОЛ! 2:1!
К. Вергейчик
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Чухлей
49'
43'
Желтая карточка
А. Анюкевич
Желтая карточка
И. Тимонюк
31'
ГОЛ! 1:0!
Е. Барсуков
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
16
Mikhail Baranovski
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
16
Kirill Pavlyuchek
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
0
I. Tlupov
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
7
Фрэнсис Нар
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Слуцк
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
8
Egor Semenov
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
0
R. Salimov
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
22
Евгений Велько
ЦФ
17
Сергей Глебко
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
Славия-Мозырь
10
Андрей Альшаник
ПЗ
13
Владислав Полоз
ПВ
1
Maksim Shishlov
ЦФ
0
I. Shabanov
ЦФ
80
Guido Ratto Canziani
ЦФ
14
Alexander Dygun
ЦФ
26
Leo Njengo
ЦФ
70
Dennis Tetteh
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
0
M. Slyusar
ЦФ
Слуцк
12
Никита Былинкин
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
23
Igor Bobko
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
7
Shota Gvazava
ЦФ
29
Стивен Альфред
ЦФ
3-2-3
16
0
16
44
Тимонюк
44
Шестиловский
19
Руцкий
7
Нар
8
Барсуков
0
2-1-2-1-5
14
Анюкевич
4
Ращеня
15
Бочеров
44
Бутаревич
8
77
Сасин
0
30
Брановец
17
Глебко
22
Велько
33
Вергейчик
0
0
0
0
16
10
Альшаник
10
Альшаник
16
20
Чухлей
70
70
20
Чухлей
7
Нар
11
Мельников
11
Мельников
7
Нар
78
Якушевич
0
0
78
Якушевич
33
Вергейчик
7
Клочков
7
Клочков
33
Вергейчик
17
Глебко
29
Альфред
29
Альфред
17
Глебко
0
23
23
0
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Слуцк
1
Maksim Shishlov
ЦФ
80
Guido Ratto Canziani
ЦФ
14
Alexander Dygun
ЦФ
13
Владислав Полоз
ПВ
26
Leo Njengo
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
12
Никита Былинкин
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
7
Shota Gvazava
ЦФ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
Остались в запасе
1
Maksim Shishlov
ЦФ
80
Guido Ratto Canziani
ЦФ
14
Alexander Dygun
ЦФ
13
Владислав Полоз
ПВ
26
Leo Njengo
ЦФ
Остались в запасе
12
Никита Былинкин
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
7
Shota Gvazava
ЦФ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Статистика матча Славия-Мозырь - Слуцк
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Информация о матче
Стадион:
Юность
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