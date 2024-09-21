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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - Слуцк
Славия-Мозырь - Слуцк: обзор матча 21 сентября 2024
Славия-Мозырь
21.09.2024, суббота, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Слуцк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия-Мозырь - Слуцк
90'
+4
Желтая карточка
Н. Былинкин
Желтая карточка
А. Джигеро
90'
+3
Желтая карточка
А. Широбоков
89'
87'
Замена
И. Тишуров
️️️️
К. Цепенков
Замена
А. Джигеро
️️️️
Е. Кенжебаев
64'
57'
Замена
Н. Мельников
️️️️
И. Юрин
Желтая карточка
А. Соловей
52'
30'
Желтая карточка
И. Юрин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
1
Алексей Козлов
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
9
Александр Батищев
ОП
6
Юлий Кузнецов
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
13
Владислав Полоз
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
90
Иван Грудько
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
77
Иван Юрин
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
28
Иван Михнюк
ОП
27
Вадим Курлович
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
9
Владислав Сычев
ЦП
18
Артур Буньон
ЦП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Славия-Мозырь
1
Артем Макавчик
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
17
Павел Котляров
ЛВ
49
Александр Джигеро
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
11
Николай Рябых
ПВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
25
Лама Бамба
ЦФ
Слуцк
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
17
Илья Тишуров
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
78
Владислав Ковалевич
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Козлов
2
Шемрук
12
Иванов
25
Широбоков
27
Чикида
9
Батищев
6
Кузнецов
21
Кенжебаев
13
Полоз
90
Грудько
31
Соловей
4-3-2-1
30
Брановец
15
Рум
20
Мартьянов
12
Былинкин
77
Юрин
28
Михнюк
27
Курлович
29
Дубинец
9
Сычев
18
Буньон
37
Цепенков
21
Кенжебаев
49
Джигеро
49
Джигеро
21
Кенжебаев
37
Цепенков
17
Тишуров
17
Тишуров
37
Цепенков
77
Юрин
11
Мельников
11
Мельников
77
Юрин
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Слуцк
25
Лама Бамба
ЦФ
1
Артем Макавчик
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
17
Павел Котляров
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
11
Николай Рябых
ПВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
Главный тренер
Иван Биончик
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
78
Владислав Ковалевич
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Остались в запасе
25
Лама Бамба
ЦФ
1
Артем Макавчик
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
17
Павел Котляров
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
11
Николай Рябых
ПВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
Остались в запасе
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
78
Владислав Ковалевич
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Славия-Мозырь - Слуцк
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
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