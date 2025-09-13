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  • «Слуцк» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

«Слуцк» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

13 сентября 2025, 14:50
Слуцк
13.09.2025, суббота, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
0 : 3
Завершен
БАТЭ
54' Н. Нескоромный 68' Я. Шарль 90' В. Яцкевич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
32
Сергей Черник
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
6
Артем Толкин
ЦЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
27
Вадим Курлович
ОП
18
Артур Буньон
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
9
Илья Грищенко
ЦФ
45
N. Dragutinovic
ЦФ
БАТЭ
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
7
Александр Свирепа
ОП
6
A. Musahagian
ЦП
12
Максим Телеш
ЦП
10
Егор Русаков
ЦП
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Артем Концевой
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
3
Матвей Дубатовка
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
71
Андрей Крень
ОП
40
Никита Хрисанфов
ОП
16
Алексей Семенов
ЦП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
78
Артем Соколовский
ЦП
97
Василий Чернявский
ПВ
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
2
Никита Никоноров
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
15
Владислав Яцкевич
ЦФ
4
Kirill Apanasevich
ЦФ
11
Егор Гривенев
ЦФ
4-1-1-2-2
32
Черник
20
Мартьянов
6
Толкин
12
Былинкин
15
Рум
27
Курлович
18
Буньон
42
Бурак
8
Ануфриев
45
9
Грищенко
4-1-3-2
16
Сокол
66
Агеев
33
Рахманов
4
Ращеня
25
Нескоромный
7
Свирепа
6
12
Телеш
10
Русаков
29
Шарль
77
Каргбо
18
Буньон
10
Жумабеков
10
Жумабеков
18
Буньон
27
Курлович
40
Хрисанфов
40
Хрисанфов
27
Курлович
8
Ануфриев
78
Соколовский
78
Соколовский
8
Ануфриев
15
Рум
97
Чернявский
97
Чернявский
15
Рум
7
Свирепа
33
Сотников
33
Сотников
7
Свирепа
10
Русаков
8
Русенчик
8
Русенчик
10
Русаков
29
Шарль
15
Яцкевич
15
Яцкевич
29
Шарль
77
Каргбо
4
4
77
Каргбо
12
Телеш
11
Гривенев
11
Гривенев
12
Телеш
Остались в запасе
Слуцк
БАТЭ
30
Илья Брановец
ВР
3
Матвей Дубатовка
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
71
Андрей Крень
ОП
16
Алексей Семенов
ЦП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
35
Арсений Скопец
ВР
2
Никита Никоноров
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
47
Алесь Сахончик
ЦП
Главный тренер
Артем Концевой
Остались в запасе
30
Илья Брановец
ВР
3
Матвей Дубатовка
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
71
Андрей Крень
ОП
16
Алексей Семенов
ЦП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
2
Никита Никоноров
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
47
Алесь Сахончик
ЦП
Главный тренер
Артем Концевой
Статистика матча Слуцк - БАТЭ
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против БАТЭ, 21-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – БАТЭ

«Слуцк» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига БАТЭ Слуцк
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