13.09.2025, суббота, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Слуцк
Слуцк
4-1-1-2-2
32
Черник
20
Мартьянов
6
Толкин
12
Былинкин
15
Рум
27
Курлович
18
Буньон
42
Бурак
8
Ануфриев
45
9
Грищенко
4-1-3-2
16
Сокол
66
Агеев
33
Рахманов
4
Ращеня
25
Нескоромный
7
Свирепа
6
12
Телеш
10
Русаков
29
Шарль
77
Каргбо
18
Буньон
10
Жумабеков
10
Жумабеков
18
Буньон
27
Курлович
40
Хрисанфов
40
Хрисанфов
27
Курлович
8
Ануфриев
78
Соколовский
78
Соколовский
8
Ануфриев
15
Рум
97
Чернявский
97
Чернявский
15
Рум
7
Свирепа
33
Сотников
33
Сотников
7
Свирепа
10
Русаков
8
Русенчик
8
Русенчик
10
Русаков
29
Шарль
15
Яцкевич
15
Яцкевич
29
Шарль
77
Каргбо
4
4
77
Каргбо
12
Телеш
11
Гривенев
11
Гривенев
12
Телеш
Остались в запасе
Слуцк
БАТЭ
30
Илья Брановец
ВР
3
Матвей Дубатовка
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
71
Андрей Крень
ОП
16
Алексей Семенов
ЦП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
35
Арсений Скопец
ВР
2
Никита Никоноров
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
47
Алесь Сахончик
ЦП
Главный тренер
Артем Концевой
Остались в запасе
30
Илья Брановец
ВР
3
Матвей Дубатовка
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
71
Андрей Крень
ОП
16
Алексей Семенов
ЦП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
2
Никита Никоноров
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
47
Алесь Сахончик
ЦП
Главный тренер
Артем Концевой
Статистика матча Слуцк - БАТЭ
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против БАТЭ, 21-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – БАТЭ
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»