Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против БАТЭ, 21-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – БАТЭ