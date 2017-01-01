Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
3
4
7
11
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
24
16
3
5
63
30
33
51
24
14
6
4
45
24
21
48
24
15
3
6
47
38
9
48
24
13
5
6
45
29
16
44
24
13
3
8
41
34
7
42
24
12
4
8
45
30
15
40
24
9
9
6
34
31
3
36
24
10
4
10
39
41
-2
34
24
9
6
9
46
43
3
33
24
9
5
10
41
37
4
32
24
9
4
11
40
38
2
31
24
9
2
13
35
45
-10
29
24
7
6
11
29
34
-5
27
24
7
5
12
27
43
-16
26
24
6
7
11
24
33
-9
25
24
5
6
13
34
55
-21
21
24
5
6
13
33
47
-14
21
24
5
2
17
25
61
-36
17
Команда
1
3
4
9
11
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
9
3
0
24
8
16
30
12
9
2
1
35
9
26
29
12
7
3
2
23
15
8
24
12
7
2
3
20
19
1
23
11
6
3
2
18
14
4
21
13
6
3
4
22
16
6
21
12
6
3
3
23
15
8
21
12
6
2
4
23
14
9
20
13
5
4
4
19
16
3
19
12
5
2
5
20
21
-1
17
12
5
1
6
22
18
4
16
12
4
2
6
14
18
-4
14
12
4
1
7
15
31
-16
13
11
3
4
4
9
11
-2
13
12
3
2
7
24
30
-6
11
12
3
2
7
19
27
-8
11
12
2
2
8
12
29
-17
8
12
2
2
8
13
27
-14
8
Команда
1
4
5
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
8
1
3
27
19
8
25
12
7
1
4
18
20
-2
22
12
7
1
4
28
21
7
22
12
7
0
5
23
16
7
21
12
6
2
4
22
14
8
20
11
6
1
4
23
14
9
19
12
5
3
4
14
16
-2
18
12
5
3
4
21
16
5
18
11
4
5
2
15
15
0
17
12
4
3
5
18
20
-2
15
12
4
3
5
21
16
5
15
13
4
1
8
21
27
-6
13
12
3
4
5
15
16
-1
13
12
3
3
6
23
28
-5
12
13
3
3
7
15
22
-7
12
12
2
4
6
10
25
-15
10
12
2
4
6
14
20
-6
10
12
1
1
10
10
30
-20
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире