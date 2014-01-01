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Слуцк - результаты матчей
Слуцк
Беларусь. Первая лига
Стадион:
Городской
Сайт:
http://sfc-slutsk.by/
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Беларусь. Первая лига. 2026
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Белоруссия. Высшая лига. 2020
Белоруссия. Высшая лига. 2019
Белоруссия. Высшая лига. 2018
Беларусь. Высшая лига. 2017
Беларусь. Высшая лига. 2016
Беларусь. Высшая лига. 2015
Беларусь. Высшая лига. 2014
12.09 | 15:30
Слуцк
1 : 0
Волна Пинск
06.09 | 17:00
Сморгонь
1 : 1
Слуцк
29.08 | 16:00
Слуцк
4 : 1
Бумпром
22.08 | 14:00
Минск-2
0 : 0
Слуцк
15.08 | 17:00
Слуцк
0 : 0
Осиповичи
09.08 | 15:00
Лида
2 : 1
Слуцк
05.08 | 17:00
Нива Долбизно
2 : 1
Слуцк
31.07 | 18:30
Слуцк
3 : 0
СКА-1938
25.07 | 17:00
Солигорск
2 : 2
Слуцк
11.07 | 15:30
Динамо-2 Минск
0 : 2
Слуцк
04.07 | 18:00
Слуцк
1 : 1
Островец
27.06 | 16:00
Слоним-2017
2 : 1
Слуцк
21.06 | 15:00
Слуцк
2 : 0
БАТЭ-2
13.06 | 19:30
Юни Икс Лабс
0 : 1
Слуцк
07.06 | 15:00
Слуцк
2 : 1
Молодечно
31.05 | 13:00
Гомель-2
1 : 3
Слуцк
23.05 | 16:00
Слуцк
3 : 1
Орша
16.05 | 14:00
Волна Пинск
3 : 2
Слуцк
10.05 | 15:00
Слуцк
1 : 1
Сморгонь
03.05 | 15:00
Бумпром
1 : 3
Слуцк
26.04 | 14:00
Слуцк
2 : 1
Минск-2
18.04 | 16:00
Осиповичи
2 : 4
Слуцк
11.04 | 14:00
Слуцк
3 : 1
Лида
04.04 | 16:00
Слуцк
2 : 1
Нива Долбизно
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