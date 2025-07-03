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«Динамо-Брест» – «Слуцк»: прогноз на матч 4 июля с 65% вероятностью захода ставки

03 июля 2025 12:22
Динамо-Брест - Слуцк
04 июл. 2025, пятница 18:45 | Беларусь. Высшая лига, 15 тур
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1.76
Победа Динамо-Брест + тотал больше 1.5
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В 15 туре Высшей лиги Беларуси «Динамо-Брест» постарается прервать серию поражений и вернуться в борьбу за топ-5. Соперник – «Слуцк», один из слабейших клубов сезона. Брестчане занимают 7-е место, а гости – лишь 13-е. Несмотря на 0:5 от «Динамо Минск», хозяева остаются фаворитами встречи.

«Динамо-Брест»

Команда нестабильна, но результативна – 10 голов в 5 матчах. При этом оборона допускает слишком многое: 9 пропущенных за этот же период. Корцов продолжает лидировать в атаке с 7 мячами. Дома «Динамо» традиционно опасен.

«Слуцк»

Слуцк проиграл 4 из 5 последних матчей. Команда почти не забивает – в среднем 0.6 гола за игру, а оборона позволяет слишком многое. Даже победа над «Нафтаном» не изменила общей тенденции – это коллектив без стабильной игры.

Прогноз на матч

С учeтом атакующей мощи «Бреста» и уязвимости «Слуцка», хозяева имеют все шансы на победу. Гости редко забивают, но могут использовать огрехи в защите соперника.

Вероятность захода – около 65%, потому что:

  • «Брест» забивает в среднем 2 гола за игру;
  • «Слуцк» пропускает в среднем 1.8 и почти не забивает;
  • личные встречи нередко проходят результативно.

Рекомендация: ставка на победу Динамо-Брест + тотал больше 1.5 – коэффициент 1.76

1.76
Победа Динамо-Брест + тотал больше 1.5
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Автор: Миронов Николай
Беларусь. Высшая лига Слуцк Динамо-Брест
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