В субботу, 25 октября, в 26-м туре Высшей лиги встречаются «Гомель» и «Слуцк». Игра состоится в Гомеле, начало – в 18:00 (мск).

«Гомель»

Команда Андрея Горовцова располагается на 10-й позиции, набрав 30 очков. «Гомель» добыл 8 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений, разница мячей – 24:27.

Последние результаты «Гомеля» в Высшей лиге:

18.10.25 «Динамо» Мн – «Гомель» – 0:0;

04.10.25 «Нафтан» – «Гомель» – 5:3;

28.09.25 «Гомель» – «Молодечно» – 2:1.

«Слуцк»

«Слуцк» набрал 18 очков и занимает предпоследнее место. Подопечные Александра Гуриновича добыли 4 победы, 6 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений, разница мячей – 15:39.

Предыдущие результаты «Слуцка» в Высшей лиге:

19.10.25 «Слуцк» – «Молодечно» – 2:2;

15.10.25 «Слуцк» – «Неман» – 2:1;

05.10.25 «Ислочь» – «Слуцк» – 0:0.

Очные встречи

01.06.25 «Слуцк» – «Гомель» – 0:3;

03.08.24 «Гомель» – «Слуцк» – 1:2;

17.03.24 «Слуцк» – «Гомель» – 1:1;

02.12.23 «Гомель» – «Слуцк» – 4:5;

08.07.23 «Слуцк» – «Гомель» – 3:1.

Прогноз на матч «Гомель» – «Слуцк»

«Слуцк» набрал 5 очков в последних 3 турах и воспрял духом: команда продолжает борьбу за выживание. «Гомель» оторвался на 7 очков от зоны стыков, но расслабляться рано.