24 октября 2025 13:41
Гомель - Слуцк
25 окт. 2025, суббота 18:00 | Беларусь. Высшая лига, 26 турПерейти в онлайн матча
В субботу, 25 октября, в 26-м туре Высшей лиги встречаются «Гомель» и «Слуцк». Игра состоится в Гомеле, начало – в 18:00 (мск).
«Гомель»
Команда Андрея Горовцова располагается на 10-й позиции, набрав 30 очков. «Гомель» добыл 8 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений, разница мячей – 24:27.
Последние результаты «Гомеля» в Высшей лиге:
- 18.10.25 «Динамо» Мн – «Гомель» – 0:0;
- 04.10.25 «Нафтан» – «Гомель» – 5:3;
- 28.09.25 «Гомель» – «Молодечно» – 2:1.
«Слуцк»
«Слуцк» набрал 18 очков и занимает предпоследнее место. Подопечные Александра Гуриновича добыли 4 победы, 6 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений, разница мячей – 15:39.
Предыдущие результаты «Слуцка» в Высшей лиге:
- 19.10.25 «Слуцк» – «Молодечно» – 2:2;
- 15.10.25 «Слуцк» – «Неман» – 2:1;
- 05.10.25 «Ислочь» – «Слуцк» – 0:0.
Очные встречи
- 01.06.25 «Слуцк» – «Гомель» – 0:3;
- 03.08.24 «Гомель» – «Слуцк» – 1:2;
- 17.03.24 «Слуцк» – «Гомель» – 1:1;
- 02.12.23 «Гомель» – «Слуцк» – 4:5;
- 08.07.23 «Слуцк» – «Гомель» – 3:1.
Прогноз на матч «Гомель» – «Слуцк»
«Слуцк» набрал 5 очков в последних 3 турах и воспрял духом: команда продолжает борьбу за выживание. «Гомель» оторвался на 7 очков от зоны стыков, но расслабляться рано.
- Прогноз – ничья с кф. 2.90.
- Прогноз на точный счет – 0:0 с кф. 6.30.
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб