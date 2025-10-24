Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Гомель» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2027 с коэффициентом 2.90

24 октября 2025 13:41
Гомель - Слуцк
25 окт. 2025, суббота 18:00 | Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Перейти в онлайн матча
2.90
Ничья
Сделать ставку

В субботу, 25 октября, в 26-м туре Высшей лиги встречаются «Гомель» и «Слуцк». Игра состоится в Гомеле, начало – в 18:00 (мск).

«Гомель»

Команда Андрея Горовцова располагается на 10-й позиции, набрав 30 очков. «Гомель» добыл 8 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений, разница мячей – 24:27.

Последние результаты «Гомеля» в Высшей лиге:

  • 18.10.25 «Динамо» Мн – «Гомель» – 0:0;
  • 04.10.25 «Нафтан» – «Гомель» – 5:3;
  • 28.09.25 «Гомель» – «Молодечно» – 2:1.

«Слуцк»

«Слуцк» набрал 18 очков и занимает предпоследнее место. Подопечные Александра Гуриновича добыли 4 победы, 6 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений, разница мячей – 15:39.

Предыдущие результаты «Слуцка» в Высшей лиге:

  • 19.10.25 «Слуцк» – «Молодечно» – 2:2;
  • 15.10.25 «Слуцк» – «Неман» – 2:1;
  • 05.10.25 «Ислочь» – «Слуцк» – 0:0.

Очные встречи

  • 01.06.25 «Слуцк» – «Гомель» – 0:3;
  • 03.08.24 «Гомель» – «Слуцк» – 1:2;
  • 17.03.24 «Слуцк» – «Гомель» – 1:1;
  • 02.12.23 «Гомель» – «Слуцк» – 4:5;
  • 08.07.23 «Слуцк» – «Гомель» – 3:1.

Прогноз на матч «Гомель» – «Слуцк»

«Слуцк» набрал 5 очков в последних 3 турах и воспрял духом: команда продолжает борьбу за выживание. «Гомель» оторвался на 7 очков от зоны стыков, но расслабляться рано.

  • Прогноз – ничья с кф. 2.90.
  • Прогноз на точный счет – 0:0 с кф. 6.30.

2.90
Ничья
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Беларусь. Высшая лига Слуцк Гомель
Другие прогнозы
25.10.2025
12:00
1.75
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сибирь - Алания
Тотал меньше 2.5 голов
25.10.2025
14:00
2.00
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан - Динамо Мн
Ф1 (+1,5)
25.10.2025
14:00
2.95
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Текстильщик - Волгарь
Победа «Волгаря»
25.10.2025
14:00
1.57
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Спартак - Оренбург
Победа «Спартака» с форой -1
25.10.2025
15:00
1.78
Испания. Примера, 10 тур
Жирона - Овьедо
Победа «Жироны»
25.10.2025
15:30
1.73
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Карпаты - Рух
Индивидуальный тотал «Карпат» больше 1,5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 