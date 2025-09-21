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  • «Минск» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

«Минск» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

21 сентября 2025, 16:50
Минск
21.09.2025, воскресенье, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Слуцк
9' А. Турич 53' И. Дубинец 71' В. Варакса
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
30
Александр Гутор
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
29
Илья Дубинец
ОП
26
Владислав Варакса
ОП
23
Артем Турич
ЦП
10
Кирилл Забелин
ЦФ
22
Александр Макась
ЦФ
10
Чарльз Марк Икечукву
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
6
Артем Толкин
ЦЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
40
Никита Хрисанфов
ОП
18
Артур Буньон
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
45
N. Dragutinovic
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
91
Павел Назаренко
ПЗ
6
Феликс Абена
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦП
14
Эмир Эрнисов
ЦП
47
Захар Драчев
ПВ
22
Михаил Бондаренко
ЦФ
4
Джаспер Ирьяс
ЦФ
Слуцк
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
3
Матвей Дубатовка
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
27
Вадим Курлович
ОП
78
Артем Соколовский
ЦП
16
Алексей Семенов
ЦП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
97
Василий Чернявский
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
3-2-1-1-3
30
Гутор
5
Жевнеров
3
Сокол
15
Яцкевич
29
Дубинец
26
Варакса
23
Турич
8
Мигдаленок
10
Икечукву
22
Макась
10
Забелин
4-1-1-2-2
30
Брановец
6
Храленков
6
Толкин
12
Былинкин
20
Мартьянов
40
Хрисанфов
18
Буньон
8
Ануфриев
42
Бурак
9
Грищенко
45
8
Мигдаленок
2
Дихтиевский
2
Дихтиевский
8
Мигдаленок
10
Забелин
91
Назаренко
91
Назаренко
10
Забелин
29
Дубинец
6
Абена
6
Абена
29
Дубинец
22
Макась
33
Малицкий
33
Малицкий
22
Макась
10
Икечукву
14
Эрнисов
14
Эрнисов
10
Икечукву
8
Ануфриев
10
Жумабеков
10
Жумабеков
8
Ануфриев
20
Мартьянов
15
Рум
15
Рум
20
Мартьянов
42
Бурак
27
Курлович
27
Курлович
42
Бурак
45
78
Соколовский
78
Соколовский
45
Остались в запасе
Минск
Слуцк
37
Матвей Сухаренко
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
47
Захар Драчев
ПВ
22
Михаил Бондаренко
ЦФ
4
Джаспер Ирьяс
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
3
Матвей Дубатовка
ЦЗ
16
Алексей Семенов
ЦП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
97
Василий Чернявский
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
Остались в запасе
37
Матвей Сухаренко
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
47
Захар Драчев
ПВ
22
Михаил Бондаренко
ЦФ
4
Джаспер Ирьяс
ЦФ
Остались в запасе
3
Матвей Дубатовка
ЦЗ
16
Алексей Семенов
ЦП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
97
Василий Чернявский
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Минск - Слуцк
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Слуцка», 22-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Слуцк»

«Минск» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Слуцк Минск
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