21.09.2025, воскресенье, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Минск
Минск
3-2-1-1-3
30
Гутор
5
Жевнеров
3
Сокол
15
Яцкевич
29
Дубинец
26
Варакса
23
Турич
8
Мигдаленок
10
Икечукву
22
Макась
10
Забелин
4-1-1-2-2
30
Брановец
6
Храленков
6
Толкин
12
Былинкин
20
Мартьянов
40
Хрисанфов
18
Буньон
8
Ануфриев
42
Бурак
9
Грищенко
45
8
Мигдаленок
2
Дихтиевский
2
Дихтиевский
8
Мигдаленок
10
Забелин
91
Назаренко
91
Назаренко
10
Забелин
29
Дубинец
6
Абена
6
Абена
29
Дубинец
22
Макась
33
Малицкий
33
Малицкий
22
Макась
10
Икечукву
14
Эрнисов
14
Эрнисов
10
Икечукву
8
Ануфриев
10
Жумабеков
10
Жумабеков
8
Ануфриев
20
Мартьянов
15
Рум
15
Рум
20
Мартьянов
42
Бурак
27
Курлович
27
Курлович
42
Бурак
45
78
Соколовский
78
Соколовский
45
Остались в запасе
Минск
Слуцк
37
Матвей Сухаренко
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
47
Захар Драчев
ПВ
22
Михаил Бондаренко
ЦФ
4
Джаспер Ирьяс
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
3
Матвей Дубатовка
ЦЗ
16
Алексей Семенов
ЦП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
97
Василий Чернявский
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
Остались в запасе
37
Матвей Сухаренко
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
47
Захар Драчев
ПВ
22
Михаил Бондаренко
ЦФ
4
Джаспер Ирьяс
ЦФ
Остались в запасе
3
Матвей Дубатовка
ЦЗ
16
Алексей Семенов
ЦП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
97
Василий Чернявский
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Минск - Слуцк
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Слуцка», 22-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Слуцк»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»