4 июля на стадионе ОСК «Брестский» состоится матч 15 тура Высшей лиги Беларуси между командами с разными амбициями на сезон. «Динамо Брест» ведeт борьбу за топ-6, а «Слуцк» борется за выживание. Хозяева подойдут к встрече после болезненного поражения от «Динамо Минск» (0:5), но в целом команда демонстрирует неплохую результативность. «Слуцк» же, несмотря на победу над «Нафтаном», остаeтся одним из худших коллективов турнира.

«Динамо Брест»

Команда идeт на 7-м месте с 24 очками, при этом забивает в среднем 2.0 гола за матч за последние пять встреч. Яркая победа в Кубке над «Оршей» (8:1) и результативные встречи с аутсайдерами («Молодечно», «Ислочь») говорят о потенциале в атаке. Однако оборона нестабильна – 9 пропущенных мячей за 5 матчей. Последние три встречи команда не уходит с поля без пропущенного, и это слабое место, особенно при высокой линии защиты. Егор Корцов остаeтся лидером нападения с 7 мячами в 14 турах.

«Слуцк»

Команда занимает 13-е место с 11 очками и выглядит одной из самых неустойчивых в лиге. В последних пяти матчах – только одна победа и три поражения, при этом в среднем Слуцк забивает лишь 0.6 гола за игру. Оборона выглядит слабо – 9 пропущенных мячей за тот же отрезок. В атаке команды сильно не хватает креатива, а зависимость от Ильи Грищенко (3 мяча за 14 матчей) делает игру предсказуемой. Гостевые встречи даются особенно тяжело: «Слуцк» проиграл с сухим счeтом в Гомеле и уступил «Динамо Минск» 0:1 дома.

Факты о командах

«Динамо Брест»

Пропускает в 3 матчах подряд

В среднем 2.00 гола за игру

9 голов пропущено за 5 матчей

Забил 10 голов в последних 5 матчах

«Слуцк»

В среднем 0.60 гола за матч

Пропускает 1.80 за игру (последние 5 матчей)

Всего 3 гола за 5 туров

Одна победа в 5 последних матчах

Прогноз на матч «Динамо Брест» – «Слуцк»

Несмотря на крупное поражение в прошлом туре, «Динамо Брест» остаeтся фаворитом встречи. Команда регулярно забивает, особенно против нижней части таблицы, и способна воспользоваться слабостями обороны «Слуцка». Ожидается, что гости будут действовать от обороны, но их шансы на результат минимальны. Вариант 2:0 в пользу хозяев выглядит логичным исходом.

Точный счeт: 2:0 в пользу «Динамо Брест».

Рекомендованные ставки: