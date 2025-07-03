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Прогноз на точный счёт матча «Динамо Брест» – «Слуцк»: Высшая лига Беларуси, 4 июля 2025

03 июля 2025 10:48
Динамо-Брест - Слуцк
04 июл. 2025, пятница 18:45 | Беларусь. Высшая лига, 15 тур
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6.80
Точный счёт 2:0 в пользу «Динамо-Брест»
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4 июля на стадионе ОСК «Брестский» состоится матч 15 тура Высшей лиги Беларуси между командами с разными амбициями на сезон. «Динамо Брест» ведeт борьбу за топ-6, а «Слуцк» борется за выживание. Хозяева подойдут к встрече после болезненного поражения от «Динамо Минск» (0:5), но в целом команда демонстрирует неплохую результативность. «Слуцк» же, несмотря на победу над «Нафтаном», остаeтся одним из худших коллективов турнира.

«Динамо Брест»

Команда идeт на 7-м месте с 24 очками, при этом забивает в среднем 2.0 гола за матч за последние пять встреч. Яркая победа в Кубке над «Оршей» (8:1) и результативные встречи с аутсайдерами («Молодечно», «Ислочь») говорят о потенциале в атаке. Однако оборона нестабильна – 9 пропущенных мячей за 5 матчей. Последние три встречи команда не уходит с поля без пропущенного, и это слабое место, особенно при высокой линии защиты. Егор Корцов остаeтся лидером нападения с 7 мячами в 14 турах.

«Слуцк»

Команда занимает 13-е место с 11 очками и выглядит одной из самых неустойчивых в лиге. В последних пяти матчах – только одна победа и три поражения, при этом в среднем Слуцк забивает лишь 0.6 гола за игру. Оборона выглядит слабо – 9 пропущенных мячей за тот же отрезок. В атаке команды сильно не хватает креатива, а зависимость от Ильи Грищенко (3 мяча за 14 матчей) делает игру предсказуемой. Гостевые встречи даются особенно тяжело: «Слуцк» проиграл с сухим счeтом в Гомеле и уступил «Динамо Минск» 0:1 дома.

Факты о командах

«Динамо Брест»

  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • В среднем 2.00 гола за игру
  • 9 голов пропущено за 5 матчей
  • Забил 10 голов в последних 5 матчах

«Слуцк»

  • В среднем 0.60 гола за матч
  • Пропускает 1.80 за игру (последние 5 матчей)
  • Всего 3 гола за 5 туров
  • Одна победа в 5 последних матчах

Личные встречи
38% (9)
33% (8)
29% (7)
28
Забитых мячей
22
1.17
В среднем за матч
0.92
4:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  1:1
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Динамо-Брест
1 : 2
04.10.2024
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Слуцк
1 : 4
17.05.2024
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
Динамо-Брест
2 : 1
26.08.2023
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Слуцк
2 : 0
15.04.2023
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Динамо-Брест
0 : 0
12.11.2022
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
Слуцк
2 : 0
17.07.2022
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Динамо-Брест
0 : 0
11.09.2021
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Слуцк
1 : 1
29.04.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
Динамо-Брест
3 : 1
22.10.2020
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Слуцк
0 : 1
28.03.2020
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
3 : 2
20.10.2019
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Слуцк
1 : 3
02.06.2019
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Динамо-Брест
4 : 0
30.09.2018
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Слуцк
1 : 1
23.05.2018
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Слуцк
1 : 0
17.09.2017
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Динамо-Брест
0 : 0
10.05.2017
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Динамо-Брест
0 : 0
23.10.2016
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Слуцк
0 : 1
09.06.2016
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Слуцк
1 : 1
19.09.2015
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Динамо-Брест
1 : 1
23.05.2015
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Динамо-Брест
0 : 2
25.10.2014
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Слуцк
1 : 0
13.09.2014
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Динамо-Брест
2 : 1
13.07.2014
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Слуцк
1 : 0
04.05.2014
Динамо-Брест
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Прогноз на матч «Динамо Брест» – «Слуцк»

Несмотря на крупное поражение в прошлом туре, «Динамо Брест» остаeтся фаворитом встречи. Команда регулярно забивает, особенно против нижней части таблицы, и способна воспользоваться слабостями обороны «Слуцка». Ожидается, что гости будут действовать от обороны, но их шансы на результат минимальны. Вариант 2:0 в пользу хозяев выглядит логичным исходом.

Точный счeт: 2:0 в пользу «Динамо Брест».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Динамо-Брест» – коэффициент 6.80
  • Победа «Динамо Брест» и тотал меньше 3.5 – коэффициент 2.45
  • Индивидуальный тотал «Динамо Брест» больше 1.5 – коэффициент 1.95

6.80
Точный счёт 2:0 в пользу «Динамо-Брест»
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Автор: Ланьков Роман
Беларусь. Высшая лига Слуцк Динамо-Брест
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