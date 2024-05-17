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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Динамо-Брест
Слуцк - Динамо-Брест: обзор матча 17 мая 2024
Слуцк
17.05.2024, пятница, 18:55
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
1 : 4
Завершен
Динамо-Брест
84'
И. Дубинец
56'
Е. Корцов
66'
А. Оладойе
83'
Е. Корцов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слуцк - Динамо-Брест
Замена
А. Рум
️️️️
М. Омельянчук
90'
+2
87'
Замена
Д. Нарчук
️️️️
С. Кисляк
87'
Замена
И. Богданович
️️️️
М. Дзиов
ГОЛ! 1:3!
И. Дубинец
Пас отдал
М. Сачковский
84'
84'
Замена
Д. Ковалевич
️️️️
Е. Корцов
83'
ГОЛ! 0:3!
Е. Корцов
Пас отдал
Г. Барковский
74'
Замена
Е. Храленков
️️️️
А. Оладойе
Желтая карточка
И. Тишуров
69'
66'
ГОЛ! 0:2!
А. Оладойе
Пас отдал
С. Кисляк
Замена
И. Тишуров
️️️️
О. Омиртаев
60'
Замена
И. Дубинец
️️️️
В. Сычев
57'
56'
ГОЛ! 0:1!
Е. Корцов
54'
Желтая карточка
А. Оладойе
51'
Желтая карточка
С. Кисляк
50'
Желтая карточка
М. Дзиов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
16
Денис Садовский
ВР
23
Ярослав Яроцкий
ЛЗ
28
Иван Михнюк
ЦЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
18
Максим Омельянчук
ПЗ
9
Сергей Пушняков
ЛВ
74
Михаил Сачковский
ОП
9
Владислав Сычев
ЦП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
11
Никита Мельников
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
4
Адевале Оладойе
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
24
Егор Корцов
ПВ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Слуцк
1
Даниил Перов
ВР
30
Илья Брановец
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
29
Илья Дубинец
ОП
17
Илья Тишуров
ЦП
16
Алексей Семенов
ЦП
Динамо-Брест
22
Никита Седнёв
ВР
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
6
Даниил Нарчук
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
21
Денис Ковалевич
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Садовский
23
Яроцкий
28
Михнюк
12
Былинкин
18
Омельянчук
74
Сачковский
9
Сычев
9
Пушняков
78
Ковалевич
19
Омиртаев
11
Мельников
4-2-1-2-1
16
Козакевич
33
Рахманов
15
Касараб
88
Дзиов
23
Лях
4
Оладойе
15
Кисляк
23
Олехнович
24
Корцов
42
Бурак
11
Барковский
19
Омиртаев
17
Тишуров
17
Тишуров
19
Омиртаев
18
Омельянчук
15
Рум
15
Рум
18
Омельянчук
9
Сычев
29
Дубинец
29
Дубинец
9
Сычев
15
Кисляк
6
Нарчук
6
Нарчук
15
Кисляк
88
Дзиов
77
Богданович
77
Богданович
88
Дзиов
4
Оладойе
6
Храленков
6
Храленков
4
Оладойе
24
Корцов
21
Ковалевич
21
Ковалевич
24
Корцов
Колпачук
15
Орешкевич
15
Орешкевич
Колпачук
Остались в запасе
Слуцк
Динамо-Брест
1
Даниил Перов
ВР
30
Илья Брановец
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
16
Алексей Семенов
ЦП
22
Никита Седнёв
ВР
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
23
Артем Турич
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Остались в запасе
1
Даниил Перов
ВР
30
Илья Брановец
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
16
Алексей Семенов
ЦП
Остались в запасе
22
Никита Седнёв
ВР
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
23
Артем Турич
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Статистика матча Слуцк - Динамо-Брест
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
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2 : 2
17.10.2026
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