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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Слуцк
Динамо-Брест - Слуцк: обзор матча 11 сентября 2021
Динамо-Брест
11.09.2021, суббота, 18:50
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Слуцк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо-Брест - Слуцк
81'
Замена
С. Глебко
️️️️
Ю. Клочков
79'
Замена
S. Gvazava
️️️️
E. Semenov
76'
Желтая карточка
I. Bobko
67'
Замена
С. Баланович
️️️️
Д. Сасин
Замена
А. Слабашевич
️️️️
M. Sanusi
46'
Замена
С. Лынько
️️️️
Я. Орешкевич
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
25
Роман Степанов
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
45
Илья Москаленчик
ЦП
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
27
Mukhtar Sanusi
ЦФ
19
Станислав Беленький
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Слуцк
12
Artem Gomelko
ВР
20
Денис Образов
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
23
Igor Bobko
ЦП
8
Egor Semenov
ЦП
74
Михаил Сачковский
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
17
Андрей Потапенко
ЦФ
77
Дмитрий Сасин
ЦФ
22
Евгений Велько
ЦФ
7
Юрий Клочков
ЦФ
Динамо-Брест
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
15
Franck Nunke
ЦП
1
Артем Денисенко
ЦФ
0
S. Shapoval
ЦФ
89
Maksim Lotysh
ЦФ
89
Сергей Лынько
ЦФ
96
Валерий Потороча
ЦФ
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
Слуцк
23
Сергей Баланович
ЛЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
0
M. Buraev
ЦП
27
Maxim Focşa
ЦП
29
Стивен Альфред
ЦФ
17
Сергей Глебко
ЦФ
7
Shota Gvazava
ЦФ
15
Валерий Бочеров
ЦФ
12
Никита Былинкин
ЦФ
12
Дмитрий Харитонов
ЦФ
2-4-4
25
Степанов
93
Милютин
32
Ясюкевич
15
Орешкевич
23
Олехнович
45
Москаленчик
26
Тихоновский
99
Юдчиц
19
Беленький
27
9
Шестюк
2-2-5
12
20
Образов
5
Жевнеров
23
8
8
Концедайлов
7
Клочков
22
Велько
77
Сасин
17
Потапенко
27
21
Слабашевич
21
Слабашевич
27
15
Орешкевич
89
Лынько
89
Лынько
15
Орешкевич
77
Сасин
23
Баланович
23
Баланович
77
Сасин
7
Клочков
17
Глебко
17
Глебко
7
Клочков
8
7
7
8
Остались в запасе
Динамо-Брест
Слуцк
18
Владимир Щербо
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
15
Franck Nunke
ЦП
1
Артем Денисенко
ЦФ
0
S. Shapoval
ЦФ
89
Maksim Lotysh
ЦФ
96
Валерий Потороча
ЦФ
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
0
M. Buraev
ЦП
27
Maxim Focşa
ЦП
29
Стивен Альфред
ЦФ
15
Валерий Бочеров
ЦФ
12
Никита Былинкин
ЦФ
12
Дмитрий Харитонов
ЦФ
Остались в запасе
18
Владимир Щербо
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
15
Franck Nunke
ЦП
1
Артем Денисенко
ЦФ
0
S. Shapoval
ЦФ
89
Maksim Lotysh
ЦФ
96
Валерий Потороча
ЦФ
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
Остались в запасе
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
0
M. Buraev
ЦП
27
Maxim Focşa
ЦП
29
Стивен Альфред
ЦФ
15
Валерий Бочеров
ЦФ
12
Никита Былинкин
ЦФ
12
Дмитрий Харитонов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Статистика матча Динамо-Брест - Слуцк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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