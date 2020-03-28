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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Динамо-Брест
Слуцк - Динамо-Брест: обзор матча 28 марта 2020
Слуцк
28.03.2020, суббота, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Динамо-Брест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Слуцк - Динамо-Брест
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
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Слуцк
Динамо-Брест
Высшая лига: шансы «Динамо-Брест» и «Нафтана» на победу в матче 29-го тура
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