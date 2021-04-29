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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Динамо-Брест
Слуцк - Динамо-Брест: обзор матча 29 апреля 2021
Слуцк
29.04.2021, четверг, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Динамо-Брест
36'
В. Бочеров
62'
С. Беленький
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слуцк - Динамо-Брест
90'
+2
Желтая карточка
Р. Степанов
Желтая карточка
Е. Велько
90'
+2
Замена
I. Bobko
️️️️
С. Глебко
86'
82'
Замена
Я. Орешкевич
️️️️
А. Шестюк
Замена
К. Вергейчик
️️️️
С. Альфред
76'
Замена
R. Salimov
️️️️
А. Потапенко
69'
68'
Желтая карточка
Д. Иван
66'
Желтая карточка
С. Лынько
Желтая карточка
С. Альфред
65'
62'
ГОЛ! 1:1!
С. Беленький
60'
Замена
С. Лынько
️️️️
Э. Олехнович
Желтая карточка
В. Бочеров
54'
Желтая карточка
А. Анюкевич
46'
41'
Желтая карточка
А. Шестюк
ГОЛ! 1:0!
В. Бочеров
36'
30'
Желтая карточка
В. Ясюкевич
28'
Желтая карточка
Э. Олехнович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
12
Дмитрий Харитонов
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
74
Михаил Сачковский
ОП
15
Валерий Бочеров
ОП
8
Egor Semenov
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
29
Стивен Альфред
ЦФ
17
Сергей Глебко
ЦФ
22
Евгений Велько
ЦФ
Динамо-Брест
25
Роман Степанов
ВР
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
0
V. Gajduchik
ЦЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
95
Давид Иван
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
19
Станислав Беленький
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Слуцк
12
Никита Былинкин
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
23
Igor Bobko
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
7
Shota Gvazava
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
0
R. Salimov
ЦФ
Динамо-Брест
1
Артем Денисенко
ВР
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
0
D. Baiduk
ЦЗ
20
Максим Ковальчук
ОП
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
89
Сергей Лынько
ПВ
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
89
Maksim Lotysh
ЦФ
2-2-1-2-3
12
Харитонов
4
Ращеня
14
Анюкевич
74
Сачковский
15
Бочеров
8
17
Потапенко
77
Сасин
22
Велько
17
Глебко
29
Альфред
4-3-1-2
25
Степанов
0
32
Ясюкевич
18
Щербо
21
Слабашевич
95
Иван
26
Тихоновский
23
Олехнович
26
Седько
9
Шестюк
19
Беленький
17
Глебко
23
23
17
Глебко
29
Альфред
33
Вергейчик
33
Вергейчик
29
Альфред
17
Потапенко
0
0
17
Потапенко
23
Олехнович
89
Лынько
89
Лынько
23
Олехнович
9
Шестюк
15
Орешкевич
15
Орешкевич
9
Шестюк
Остались в запасе
Слуцк
Динамо-Брест
12
Никита Былинкин
ЦЗ
7
Shota Gvazava
ЦФ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
7
Юрий Клочков
АП
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
30
Илья Брановец
ЦФ
20
Максим Ковальчук
ОП
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
1
Артем Денисенко
ВР
72
Александр Позняк
ЦЗ
0
D. Baiduk
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
89
Maksim Lotysh
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Остались в запасе
12
Никита Былинкин
ЦЗ
7
Shota Gvazava
ЦФ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
7
Юрий Клочков
АП
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
30
Илья Брановец
ЦФ
Остались в запасе
20
Максим Ковальчук
ОП
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
1
Артем Денисенко
ВР
72
Александр Позняк
ЦЗ
0
D. Baiduk
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
89
Maksim Lotysh
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Статистика матча Слуцк - Динамо-Брест
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
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