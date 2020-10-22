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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Слуцк
Динамо-Брест - Слуцк: обзор матча 22 октября 2020
Динамо-Брест
22.10.2020, четверг, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Слуцк
8'
S. Krivets
67'
Д. Тве
82'
М. Гордейчук
34'
Ю. Козлов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо-Брест - Слуцк
90'
+3
Желтая карточка
A. Serdyuk
Желтая карточка
A. Milevsky
88'
Замена
M. Vitus
️️️️
К. Печенин
87'
ГОЛ! 3:1!
М. Гордейчук
Пас отдал
Д. Лаптев
82'
Замена
П. Седько
️️️️
Д. Тве
79'
79'
Замена
V. Sychev
️️️️
Ю. Козлов
ГОЛ! 2:1!
Д. Тве
Пас отдал
S. Krivets
67'
Замена
A. Milevsky
️️️️
Р. Юзепчук
66'
61'
Желтая карточка
Д. Сасин
34'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ю. Козлов
Желтая карточка
К. Печенин
33'
22'
Замена
A. Serdyuk
️️️️
A. Gafar
ГОЛ! 1:0!
S. Krivets
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
34
Evgeniy Khacheridi
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
55
Александр Нойок
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
9
Sergey Krivets
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
1
Павел Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Слуцк
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
18
Souleymane Koanda
ЦЗ
59
Roman Krivulkin
ЦЗ
8
Сергей Русак
ЦП
10
Юрий Козлов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
7
Artem Ponikarov
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
22
Евгений Велько
ЦФ
Динамо-Брест
1
Сергей Игнатович
ВР
0
M. Vitus
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
20
Максим Ковальчук
ОП
0
A. Milevsky
ЦФ
0
E. Bakaj
ЦФ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
Слуцк
15
Андрей Рум
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
11
Vladislav Sychev
ЦП
17
Umar Bala Mohammed
ЦП
35
Ilya Mamay
ЦФ
20
Kirill Aloyan
ЦФ
68
Vitali Zaprudskih
ЦФ
0
A. Serdyuk
ЦФ
3-2-3-3
34
15
Кики
20
Веретило
2
Печенин
77
Юзепчук
55
Нойок
2
Тве
9
1
Павлюченко
10
Лаптев
62
Гордейчук
4-2-1-4
4
Ращеня
18
59
14
Анюкевич
8
Русак
10
Козлов
77
Сасин
22
Велько
77
30
Брановец
7
2
Тве
26
Седько
26
Седько
2
Тве
2
Печенин
0
0
2
Печенин
77
Юзепчук
0
0
77
Юзепчук
10
Козлов
11
11
10
Козлов
77
0
0
77
Остались в запасе
Динамо-Брест
Слуцк
20
Максим Ковальчук
ОП
1
Сергей Игнатович
ВР
0
E. Bakaj
ЦФ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
35
Ilya Mamay
ЦФ
15
Андрей Рум
ПЗ
20
Kirill Aloyan
ЦФ
68
Vitali Zaprudskih
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ОП
17
Umar Bala Mohammed
ЦП
Остались в запасе
20
Максим Ковальчук
ОП
1
Сергей Игнатович
ВР
0
E. Bakaj
ЦФ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
Остались в запасе
35
Ilya Mamay
ЦФ
15
Андрей Рум
ПЗ
20
Kirill Aloyan
ЦФ
68
Vitali Zaprudskih
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ОП
17
Umar Bala Mohammed
ЦП
Главный тренер
Владимир Журавель
Статистика матча Динамо-Брест - Слуцк
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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