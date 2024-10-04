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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Слуцк
Динамо-Брест - Слуцк: обзор матча 04 октября 2024
Динамо-Брест
04.10.2024, пятница, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Слуцк
73'
Д. Тве
21'
К. Цепенков
41'
К. Цепенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-Брест - Слуцк
Замена
Д. Муссинга
️️️️
Д. Тве
82'
80'
Замена
М. Сачковский
️️️️
С. Пушняков
Желтая карточка
С. Кисляк
75'
ГОЛ! 1:2!
Д. Тве
Пас отдал
Г. Барковский
73'
Замена
Д. Ковалевич
️️️️
Я. Орешкевич
72'
71'
Замена
И. Тишуров
️️️️
Н. Мельников
Замена
Н. Бурак
️️️️
А. Оладойе
46'
Замена
С. Кисляк
️️️️
И. Черняк
46'
Замена
S. Essono
️️️️
М. Касараб
46'
41'
ГОЛ! 0:2!
К. Цепенков
Пас отдал
С. Пушняков
21'
ГОЛ! 0:1!
К. Цепенков
Пас отдал
Н. Мельников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
4
Адевале Оладойе
ОП
7
Александр Свирепа
ОП
2
Давид Тве
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
22
Илья Черняк
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
28
Иван Михнюк
ОП
27
Вадим Курлович
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
16
Алексей Семенов
ЦП
9
Владислав Сычев
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
11
Никита Мельников
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Динамо-Брест
91
Дмитрий Дударь
ВР
87
S. Essono
ЦЗ
88
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
15
Сергей Кисляк
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
21
Денис Ковалевич
ЦП
Слуцк
26
Денис Шпаковский
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
17
Илья Тишуров
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
78
Владислав Ковалевич
ПВ
17
Роман Грицкевич
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
4-2-2-1-2
16
Козакевич
23
Лях
59
Колпачук
15
Касараб
33
Рахманов
4
Оладойе
7
Свирепа
2
Тве
62
Гордейчук
15
Орешкевич
11
Барковский
22
Черняк
2-3-2-1-2
30
Брановец
12
Былинкин
20
Мартьянов
28
Михнюк
27
Курлович
29
Дубинец
16
Семенов
9
Сычев
9
Пушняков
37
Цепенков
11
Мельников
15
Касараб
87
87
15
Касараб
2
Тве
2
Муссинга
2
Муссинга
2
Тве
22
Черняк
15
Кисляк
15
Кисляк
22
Черняк
15
Орешкевич
21
Ковалевич
21
Ковалевич
15
Орешкевич
4
Оладойе
42
Бурак
42
Бурак
4
Оладойе
9
Пушняков
74
Сачковский
74
Сачковский
9
Пушняков
11
Мельников
17
Тишуров
17
Тишуров
11
Мельников
Остались в запасе
Динамо-Брест
Слуцк
91
Дмитрий Дударь
ВР
88
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
Главный тренер
Александр Бразевич
17
Роман Грицкевич
ЦФ
26
Денис Шпаковский
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
78
Владислав Ковалевич
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
88
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
Остались в запасе
17
Роман Грицкевич
ЦФ
26
Денис Шпаковский
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
78
Владислав Ковалевич
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Статистика матча Динамо-Брест - Слуцк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
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