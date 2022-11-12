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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Слуцк
Динамо-Брест - Слуцк: обзор матча 12 ноября 2022
Динамо-Брест
12.11.2022, суббота, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Слуцк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-Брест - Слуцк
84'
Замена
Я. Яроцкий
️️️️
Ю. Остроух
83'
Замена
Е. Велько
️️️️
С. Русак
67'
Замена
M. Obounet
️️️️
С. Глебко
Замена
И. Колпачук
️️️️
В. Щербо
61'
Красная карточка
Д. Лесняк
59'
Желтая карточка
Д. Лесняк
51'
Желтая карточка
Д. Иван
42'
35'
Желтая карточка
Д. Гирс
16'
Желтая карточка
С. Глебко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
95
Давид Иван
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
11
Седрик Куадио
ЦФ
Главный тренер
Андрей Прокопюк
Слуцк
20
Денис Образов
ЦЗ
25
Юрий Остроух
ЦЗ
26
K. Kotov
ЦП
28
Иван Михнюк
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
30
Илья Брановец
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
16
Игорь Заяц
ЦФ
Динамо-Брест
35
Глеб Третяк
ВР
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
20
Максим Ковальчук
ОП
89
Сергей Лынько
ПВ
69
Максим Артемчук
ЦФ
77
Abdulfattokh Khudoydodzoda
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
Слуцк
1
Алексей Колтыгин
ВР
22
Евгений Велько
ПЗ
70
Moussango Obounet
ЦП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
15
Андрей Рум
ЦФ
71
Андрей Крень
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
8
Андрей Выскребенцев
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
4-4-2
16
Козакевич
2
Шемрук
5
Мирошников
24
Гарананга
18
Щербо
95
Иван
62
Гордейчук
91
Лесняк
23
Олехнович
11
Куадио
37
Цепенков
2-4-1-4
20
Образов
25
Остроух
28
Михнюк
8
Русак
17
Глебко
26
55
Гирс
16
Заяц
74
Сачковский
8
Концедайлов
30
Брановец
18
Щербо
59
Колпачук
59
Колпачук
18
Щербо
25
Остроух
23
Яроцкий
23
Яроцкий
25
Остроух
8
Русак
22
Велько
22
Велько
8
Русак
17
Глебко
70
70
17
Глебко
Остались в запасе
Динамо-Брест
Слуцк
35
Глеб Третяк
ВР
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
20
Максим Ковальчук
ОП
89
Сергей Лынько
ПВ
69
Максим Артемчук
ЦФ
77
Abdulfattokh Khudoydodzoda
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Андрей Прокопюк
1
Алексей Колтыгин
ВР
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
71
Андрей Крень
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
8
Андрей Выскребенцев
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Остались в запасе
35
Глеб Третяк
ВР
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
20
Максим Ковальчук
ОП
89
Сергей Лынько
ПВ
69
Максим Артемчук
ЦФ
77
Abdulfattokh Khudoydodzoda
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Колтыгин
ВР
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
71
Андрей Крень
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
8
Андрей Выскребенцев
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Главный тренер
Андрей Прокопюк
Статистика матча Динамо-Брест - Слуцк
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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