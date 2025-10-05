Составы команд
Ислочь
Ислочь
3-1-1-2-3
1
Климович
25
Макаренко
3
Тихомиров
99
Юдчиц
22
Булмага
5
Волков
6
Гоманов
29
Пацко
10
Хващинский
9
Шестюк
23
Ковалевич
3-2-2-2
30
Брановец
3
Дубатовка
6
Толкин
10
Жумабеков
40
Хрисанфов
71
Крень
18
Буньон
78
Соколовский
8
Ануфриев
42
Бурак
29
Пацко
88
Кнышев
88
Кнышев
29
Пацко
23
Ковалевич
2
Тве
2
Тве
23
Ковалевич
Сталбеков
77
Кравченко
77
Кравченко
Сталбеков
10
Хващинский
11
Сталбеков
11
Сталбеков
10
Хващинский
22
Булмага
19
Олалейе
19
Олалейе
22
Булмага
10
Жумабеков
12
Былинкин
12
Былинкин
10
Жумабеков
71
Крень
6
Храленков
6
Храленков
71
Крень
78
Соколовский
15
Рум
15
Рум
78
Соколовский
Остались в запасе
Ислочь
Слуцк
28
Александр Свирский
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
8
Александр Гуз
ОП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
27
Вадим Курлович
ОП
16
Алексей Семенов
ЦП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
97
Василий Чернявский
ПВ
45
N. Dragutinovic
ЦФ
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
8
Александр Гуз
ОП
Остались в запасе
27
Вадим Курлович
ОП
16
Алексей Семенов
ЦП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
97
Василий Чернявский
ПВ
45
N. Dragutinovic
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Ислочь - Слуцк
2
1
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
12
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Слуцка», 24-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – «Слуцк»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»