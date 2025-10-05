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  • «Ислочь» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

«Ислочь» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

5 октября 2025, 13:50
Ислочь
05.10.2025, воскресенье, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Слуцк
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
22
Вичу Булмага
ОП
5
Сергей Волков
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
29
Никита Пацко
ПВ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
3
Матвей Дубатовка
ЦЗ
6
Артем Толкин
ЦЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
40
Никита Хрисанфов
ОП
71
Андрей Крень
ОП
18
Артур Буньон
ЦП
78
Артем Соколовский
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
88
Никита Кнышев
ОП
8
Александр Гуз
ОП
2
Давид Тве
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
19
Адеола Олалейе
ЦФ
Слуцк
12
Никита Былинкин
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
27
Вадим Курлович
ОП
16
Алексей Семенов
ЦП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
97
Василий Чернявский
ПВ
45
N. Dragutinovic
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Климович
25
Макаренко
3
Тихомиров
99
Юдчиц
22
Булмага
5
Волков
6
Гоманов
29
Пацко
10
Хващинский
9
Шестюк
23
Ковалевич
3-2-2-2
30
Брановец
3
Дубатовка
6
Толкин
10
Жумабеков
40
Хрисанфов
71
Крень
18
Буньон
78
Соколовский
8
Ануфриев
42
Бурак
29
Пацко
88
Кнышев
88
Кнышев
29
Пацко
23
Ковалевич
2
Тве
2
Тве
23
Ковалевич
Сталбеков
77
Кравченко
77
Кравченко
Сталбеков
10
Хващинский
11
Сталбеков
11
Сталбеков
10
Хващинский
22
Булмага
19
Олалейе
19
Олалейе
22
Булмага
10
Жумабеков
12
Былинкин
12
Былинкин
10
Жумабеков
71
Крень
6
Храленков
6
Храленков
71
Крень
78
Соколовский
15
Рум
15
Рум
78
Соколовский
Остались в запасе
Ислочь
Слуцк
28
Александр Свирский
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
8
Александр Гуз
ОП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
27
Вадим Курлович
ОП
16
Алексей Семенов
ЦП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
97
Василий Чернявский
ПВ
45
N. Dragutinovic
ЦФ
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
8
Александр Гуз
ОП
Остались в запасе
27
Вадим Курлович
ОП
16
Алексей Семенов
ЦП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
97
Василий Чернявский
ПВ
45
N. Dragutinovic
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Ислочь - Слуцк
2
1
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
12
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Слуцка», 24-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – «Слуцк»

«Ислочь» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Слуцк Ислочь
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