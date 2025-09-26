27 сентября на городском стадионе в Слуцке состоится матч 23-го тура белорусской Высшей лиги, где хозяева примут «Витебск». Обе команды находятся в нижней части таблицы и борются за выживание, что делает предстоящую встречу особенно напряжeнной и важной в турнирном плане.

«Слуцк»

Хозяева подходят к матчу с серией из четырeх поражений подряд и лишь одной ничьей за последние пять встреч. В предыдущем туре команда уступила «Минску» (0:3), вновь продемонстрировав слабую игру в обороне. Лучший бомбардир – Илья Грищенко, у которого 4 гола в 22 матчах. В последних пяти матчах «Слуцк» забил всего дважды и пропустил 12, что говорит о значительных проблемах в атаке и обороне. Коллектив занимает предпоследнее, 15-е место, имея лишь 13 очков.

«Витебск»

Гости также переживают непростой отрезок – команда проиграла шесть матчей подряд в лиге, включая поражение от «Динамо Минск» (1:2) в прошлом туре. При этом «Витебск» хотя бы регулярно забивает: в последних пяти матчах на его счету 4 гола. Лидером атаки является Александр Ксенофонтов, оформивший 6 мячей в сезоне. Однако оборона остаeтся главной проблемой: команда пропускает в восьми матчах подряд, а общая разница мячей за этот период отрицательная. Сейчас «Витебск» идeт на 13-й позиции с 21 очком.

Факты о командах

«Слуцк»

Проиграл 4 матча подряд

В среднем: 0.40 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 5 матчах подряд

Забивает в 3 последних матчах

«Витебск»

6 поражений подряд в лиге

В среднем: 0.80 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 8 матчах подряд

Александр Ксенофонтов – 6 голов в сезоне

Прогноз на матч «Слуцк» – «Витебск»

Матч станет противостоянием двух команд, находящихся в кризисе. «Слуцк» играет крайне неудачно в атаке и имеет худшую статистику обороны, однако дома команда всe же старается навязать борьбу. «Витебск» также уязвим в защите, но располагает более надeжной линией нападения, что может стать решающим фактором. При текущей форме коллективов велика вероятность результативного футбола с обменом голами, однако гости выглядят предпочтительнее благодаря более стабильной атаке.

