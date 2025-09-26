Введите ваш ник на сайте
«Слуцк» – «Витебск»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2025 с коэффициентом 2.15

26 сентября 2025 11:13
Слуцк - Витебск
27 сент. 2025, суббота 15:00 | Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Перейти в онлайн матча
2.15
Обе команды забьют
Сделать ставку

27 сентября на городском стадионе в Слуцке состоится матч 23-го тура белорусской Высшей лиги, где хозяева примут «Витебск». Обе команды находятся в нижней части таблицы и борются за выживание, что делает предстоящую встречу особенно напряжeнной и важной в турнирном плане.

«Слуцк»

Хозяева подходят к матчу с серией из четырeх поражений подряд и лишь одной ничьей за последние пять встреч. В предыдущем туре команда уступила «Минску» (0:3), вновь продемонстрировав слабую игру в обороне. Лучший бомбардир – Илья Грищенко, у которого 4 гола в 22 матчах. В последних пяти матчах «Слуцк» забил всего дважды и пропустил 12, что говорит о значительных проблемах в атаке и обороне. Коллектив занимает предпоследнее, 15-е место, имея лишь 13 очков.

«Витебск»

Гости также переживают непростой отрезок – команда проиграла шесть матчей подряд в лиге, включая поражение от «Динамо Минск» (1:2) в прошлом туре. При этом «Витебск» хотя бы регулярно забивает: в последних пяти матчах на его счету 4 гола. Лидером атаки является Александр Ксенофонтов, оформивший 6 мячей в сезоне. Однако оборона остаeтся главной проблемой: команда пропускает в восьми матчах подряд, а общая разница мячей за этот период отрицательная. Сейчас «Витебск» идeт на 13-й позиции с 21 очком.

Факты о командах

«Слуцк»

  • Проиграл 4 матча подряд
  • В среднем: 0.40 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • Забивает в 3 последних матчах

«Витебск»

  • 6 поражений подряд в лиге
  • В среднем: 0.80 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 8 матчах подряд
  • Александр Ксенофонтов – 6 голов в сезоне

Личные встречи
29% (6)
19% (4)
52% (11)
20
Забитых мячей
30
0.95
В среднем за матч
1.43
4:2
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Витебск
4 : 1
11.05.2025
Слуцк
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
Слуцк
0 : 0
09.03.2025
Витебск
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
Витебск
2 : 0
02.03.2025
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Слуцк
2 : 0
23.08.2024
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Витебск
2 : 0
12.04.2024
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Витебск
0 : 1
23.10.2022
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Слуцк
0 : 2
25.06.2022
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Слуцк
1 : 2
20.08.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Витебск
0 : 0
16.04.2021
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
Витебск
2 : 0
24.07.2020
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Слуцк
1 : 1
11.04.2020
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Слуцк
3 : 0
31.08.2019
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Витебск
2 : 2
26.04.2019
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Слуцк
0 : 2
06.10.2018
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Витебск
2 : 0
29.05.2018
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
2 : 3
18.11.2017
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Витебск
0 : 1
25.06.2017
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Слуцк
2 : 1
16.10.2016
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Витебск
2 : 0
03.06.2016
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Слуцк
4 : 2
29.08.2015
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Витебск
1 : 0
11.05.2015
Слуцк
Показать все

Прогноз на матч «Слуцк» – «Витебск»

Матч станет противостоянием двух команд, находящихся в кризисе. «Слуцк» играет крайне неудачно в атаке и имеет худшую статистику обороны, однако дома команда всe же старается навязать борьбу. «Витебск» также уязвим в защите, но располагает более надeжной линией нападения, что может стать решающим фактором. При текущей форме коллективов велика вероятность результативного футбола с обменом голами, однако гости выглядят предпочтительнее благодаря более стабильной атаке.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 2.15
  • Победа «Витебска» – коэффициент 2.40

2.15
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Беларусь. Высшая лига Витебск Слуцк
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  Читайте нас: 