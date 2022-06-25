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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Витебск
Слуцк - Витебск: обзор матча 25 июня 2022
Слуцк
25.06.2022, суббота, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Витебск
45'
Р. Теверов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слуцк - Витебск
88'
Замена
А. Лебедев
️️️️
Е. Краснов
Замена
С. Русак
️️️️
Д. Образов
86'
Замена
М. Санец
️️️️
Д. Гирс
82'
75'
Замена
А. Сакович
️️️️
Р. Лисовский
Замена
С. Глебко
️️️️
А. Выскребенцев
72'
62'
Замена
Я. Скибский
️️️️
А. Матвеенко
57'
Замена
А. Ксенофонтов
️️️️
Г. Рассадкин
Желтая карточка
P. Grechishko
45'
45'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Теверов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
25
Юрий Остроух
ЦЗ
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
22
Евгений Велько
ПЗ
55
Дмитрий Гирс
ПВ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
8
Андрей Выскребенцев
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
4
Артем Скитов
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
5
Сергей Волков
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
11
Антон Матвеенко
ЦП
9
Руслан Теверов
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Чернухин
Слуцк
1
Evgeni Kondratenko
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
17
Сергей Глебко
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
7
Yao Kouassi
ЦП
70
Moussango Obounet
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
87
Yevgeniy Apanasovich
ЦФ
24
Максим Санец
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
6
Александр Сакович
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
22
Ян Скибский
ЛП
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
13
Максим Дробыш
АП
3-2-1-5
55
12
Былинкин
20
Образов
25
Остроух
22
Велько
55
Гирс
30
Брановец
8
Концедайлов
8
Выскребенцев
74
Сачковский
33
Вергейчик
4-4-2
77
Гущенко
20
Веретило
6
Сезар
3
Баранок
4
Скитов
7
Лисовский
20
Краснов
11
Матвеенко
5
Волков
88
Рассадкин
9
Теверов
8
Выскребенцев
17
Глебко
17
Глебко
8
Выскребенцев
20
Образов
8
Русак
8
Русак
20
Образов
55
Гирс
24
Санец
24
Санец
55
Гирс
7
Лисовский
6
Сакович
6
Сакович
7
Лисовский
88
Рассадкин
80
Ксенофонтов
80
Ксенофонтов
88
Рассадкин
20
Краснов
5
Лебедев
5
Лебедев
20
Краснов
11
Матвеенко
22
Скибский
22
Скибский
11
Матвеенко
Остались в запасе
Слуцк
Витебск
1
Evgeni Kondratenko
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
7
Yao Kouassi
ЦП
70
Moussango Obounet
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
87
Yevgeniy Apanasovich
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
12
Дмитрий Харитонов
ВР
13
Максим Дробыш
АП
Главный тренер
Евгений Чернухин
Остались в запасе
1
Evgeni Kondratenko
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
7
Yao Kouassi
ЦП
70
Moussango Obounet
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
87
Yevgeniy Apanasovich
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
Остались в запасе
12
Дмитрий Харитонов
ВР
13
Максим Дробыш
АП
Главный тренер
Евгений Чернухин
Статистика матча Слуцк - Витебск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Информация о матче
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