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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Витебск - Слуцк
Витебск - Слуцк: обзор матча 16 апреля 2021
Витебск
16.04.2021, пятница, 20:45
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Слуцк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витебск - Слуцк
Пенальти не реализован!
Ж. Сезар
88'
Желтая карточка
V. Fedosov
87'
79'
Желтая карточка
Д. Сасин
65'
Замена
Е. Велько
️️️️
А. Потапенко
Замена
А. Матвеенко
️️️️
Вандерсон
62'
Замена
Г. Рассадкин
️️️️
Р. Теверов
61'
60'
Замена
E. Semenov
️️️️
С. Глебко
Желтая карточка
Е. Краснов
38'
19'
Желтая карточка
С. Глебко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
4
Артем Скитов
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
29
Вандерсон
ЦЗ
0
M. Kalenchuk
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Слуцк
20
Денис Образов
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
15
Валерий Бочеров
ОП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
29
Стивен Альфред
ЦФ
17
Сергей Глебко
ЦФ
0
R. Salimov
ЦФ
Витебск
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
13
Максим Дробыш
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
14
Захар Червяков
ЦФ
11
Антон Матвеенко
ЦФ
99
Vladislav Fedosov
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
30
Артем Сороко
ЦФ
Слуцк
12
Никита Былинкин
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
8
Egor Semenov
ЦП
23
Igor Bobko
ЦП
7
Shota Gvazava
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
22
Евгений Велько
ЦФ
4-2-5
5
Лебедев
6
Сезар
29
Вандерсон
4
Скитов
0
20
Краснов
2
Шемрук
77
Гущенко
9
Теверов
19
8
Ермакович
3-1-1-2-3
20
Образов
14
Анюкевич
4
Ращеня
15
Бочеров
44
Бутаревич
77
Сасин
17
Потапенко
0
17
Глебко
29
Альфред
29
Вандерсон
11
Матвеенко
11
Матвеенко
29
Вандерсон
9
Теверов
88
Рассадкин
88
Рассадкин
9
Теверов
17
Глебко
8
8
17
Глебко
17
Потапенко
22
Велько
22
Велько
17
Потапенко
Остались в запасе
Витебск
Слуцк
14
Захар Червяков
ЦФ
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
13
Максим Дробыш
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
99
Vladislav Fedosov
ЦФ
30
Артем Сороко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
12
Никита Былинкин
ЦЗ
7
Shota Gvazava
ЦФ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
23
Igor Bobko
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Остались в запасе
14
Захар Червяков
ЦФ
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
13
Максим Дробыш
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
99
Vladislav Fedosov
ЦФ
30
Артем Сороко
ЦФ
Остались в запасе
12
Никита Былинкин
ЦЗ
7
Shota Gvazava
ЦФ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
23
Igor Bobko
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча Витебск - Слуцк
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Информация о матче
Стадион:
Центральный спорткомплекс
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