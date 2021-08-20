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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Витебск
Слуцк - Витебск: обзор матча 20 августа 2021
Слуцк
20.08.2021, пятница, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Витебск
83'
Ю. Клочков
6'
Ж. Сезар
72'
Г. Рассадкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слуцк - Витебск
90'
Замена
A. Yanushkevich
️️️️
Р. Теверов
88'
Желтая карточка
Е. Краснов
86'
Замена
К. Ермакович
️️️️
А. Ксенофонтов
Замена
Д. Джон
️️️️
С. Баланович
85'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Клочков
83'
80'
Замена
Р. Лисовский
️️️️
M. Kalenchuk
72'
ГОЛ! 0:2!
Г. Рассадкин
Замена
Ю. Клочков
️️️️
E. Semenov
70'
60'
Желтая карточка
M. Kalenchuk
53'
Желтая карточка
Г. Рассадкин
Замена
M. Buraev
️️️️
Е. Велько
46'
Желтая карточка
Е. Велько
42'
Желтая карточка
А. Потапенко
32'
Желтая карточка
А. Анюкевич
30'
Желтая карточка
Э. Жевнеров
21'
6'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Сезар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
12
Artem Gomelko
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
44
Алексей Бутаревич
ЦП
8
Egor Semenov
ЦП
27
Maxim Focşa
ЦП
77
Дмитрий Сасин
ЦФ
17
Андрей Потапенко
ЦФ
22
Евгений Велько
ЦФ
15
Валерий Бочеров
ЦФ
Витебск
6
Жулио Сезар
ЦЗ
4
Артем Скитов
ЦЗ
29
Вандерсон
ЦЗ
20
Евгений Краснов
ЦП
0
M. Kalenchuk
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЦП
2
Андрей Шемрук
ЦФ
5
Андрей Лебедев
ЦФ
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Слуцк
20
Денис Образов
ЦЗ
0
M. Buraev
ЦП
74
Михаил Сачковский
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
7
Юрий Клочков
ЦФ
42
Джонатан Джон
ЦФ
7
Shota Gvazava
ЦФ
12
Никита Былинкин
ЦФ
12
Дмитрий Харитонов
ЦФ
25
Sani Maxwell
ЦФ
Витебск
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
31
Масрур Киемидинов
ЦП
30
Артем Сороко
ЦФ
22
Ян Скибский
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
3-3-4
12
23
Баланович
5
Жевнеров
14
Анюкевич
44
Бутаревич
8
27
77
Сасин
15
Бочеров
22
Велько
17
Потапенко
3-3-5
6
Сезар
4
Скитов
29
Вандерсон
20
Краснов
0
80
Ксенофонтов
2
Шемрук
9
Теверов
88
Рассадкин
77
Гущенко
5
Лебедев
22
Велько
0
0
22
Велько
8
7
Клочков
7
Клочков
8
23
Баланович
42
Джон
42
Джон
23
Баланович
9
Теверов
4
4
9
Теверов
0
7
Лисовский
7
Лисовский
0
80
Ксенофонтов
8
Ермакович
8
Ермакович
80
Ксенофонтов
Остались в запасе
Слуцк
Витебск
20
Денис Образов
ЦЗ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
7
Shota Gvazava
ЦФ
12
Никита Былинкин
ЦФ
12
Дмитрий Харитонов
ЦФ
25
Sani Maxwell
ЦФ
31
Масрур Киемидинов
ЦП
30
Артем Сороко
ЦФ
22
Ян Скибский
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
20
Денис Образов
ЦЗ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
7
Shota Gvazava
ЦФ
12
Никита Былинкин
ЦФ
12
Дмитрий Харитонов
ЦФ
25
Sani Maxwell
ЦФ
Остались в запасе
31
Масрур Киемидинов
ЦП
30
Артем Сороко
ЦФ
22
Ян Скибский
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча Слуцк - Витебск
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Информация о матче
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