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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Витебск
Слуцк - Витебск: обзор матча 11 апреля 2020
Слуцк
11.04.2020, суббота, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Витебск
62'
A. Gafar
31'
Й. Николаеску
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слуцк - Витебск
Замена
I. Bobko
️️️️
Е. Велько
79'
78'
Замена
Р. Теверов
️️️️
D. Carioca
75'
Замена
А. Кац
️️️️
А. Матвеенко
Замена
A. Serdyuk
️️️️
A. Gafar
70'
66'
Замена
С. Волков
️️️️
Й. Николаеску
ГОЛ! 1:1!
A. Gafar
62'
61'
Желтая карточка
А. Скитов
Желтая карточка
Е. Велько
56'
35'
Желтая карточка
D. Carioca
31'
ГОЛ! 0:1!
Й. Николаеску
Желтая карточка
E. Semenov
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
30
Boris Pankratov
ВР
25
Sergey Chebotaev
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
18
Souleymane Koanda
ЦЗ
0
V. Trubila
ЦЗ
17
Umar Bala Mohammed
ЦП
8
Egor Semenov
ЦП
0
Y. Teterenko
ЦП
10
Юрий Козлов
ЦП
77
A. Gafar
ЦФ
22
Евгений Велько
ЦФ
Витебск
4
Артем Скитов
ЦЗ
0
E. Klopotskiy
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ЦЗ
29
Вандерсон
ЦЗ
0
M. Kalenchuk
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
11
Антон Матвеенко
ЦФ
30
Артем Сороко
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
98
Йон Николаеску
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Слуцк
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
23
Igor Bobko
ЦП
26
Драман Салу
ЦП
12
Pavel Zuevich
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
0
A. Serdyuk
ЦФ
77
Alan Koroev
ЦФ
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
Витебск
17
Артур Кац
ЦЗ
13
Максим Дробыш
ЦП
11
Илья Васильев
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
9
Руслан Теверов
ЦФ
4-4-2
30
25
18
0
20
Образов
17
0
10
Козлов
8
22
Велько
77
3-2-1-1-4
6
Сезар
91
Назаренко
29
Вандерсон
4
Скитов
0
0
11
Гуренко
98
Николаеску
19
30
Сороко
11
Матвеенко
22
Велько
23
23
22
Велько
77
0
0
77
11
Матвеенко
17
Кац
17
Кац
11
Матвеенко
98
Николаеску
5
Волков
5
Волков
98
Николаеску
19
9
Теверов
9
Теверов
19
Остались в запасе
Слуцк
Витебск
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
26
Драман Салу
ЦП
12
Pavel Zuevich
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
77
Alan Koroev
ЦФ
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
13
Максим Дробыш
ЦП
11
Илья Васильев
ЦП
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
26
Драман Салу
ЦП
12
Pavel Zuevich
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
77
Alan Koroev
ЦФ
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
Остались в запасе
13
Максим Дробыш
ЦП
11
Илья Васильев
ЦП
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча Слуцк - Витебск
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Информация о матче
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